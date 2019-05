Football – Sélection de Tahiti : Samuel Garcia est le nouvel entraineur

Parole à Samuel Garcia :



Une réaction par rapport à cette nomination ?



« Je suis très content, je remercie le président de la fédération pour la confiance qu’il m’accorde. Le football polynésien a un bel héritage donc ce n’est jamais facile de prendre une équipe. C’est une équipe en reconstruction donc on y va avec humilité. Cela fait partie de la progression de la carrière d’un entraineur. Je remercie mon club Vénus car si on en est là, c’est grâce à lui. Pas de pression particulière, cela m’est déjà arrivé d’entrainer. »



« Je suis content par rapport à mon staff. On un « papa », Gérard, qui a été mon entraineur. On a de bons techniciens et, surtout, on a une bonne cohésion parce qu’on a déjà pu travailler ensemble et cela s’est toujours bien passé. On remet une nouvelle aventure en place avec de nouveaux objectifs, un niveau un peu plus élevé, parce que c’est le Pays avant tout. Ce sera mon discours avec les joueurs. Le club, c’est une chose, mais là, ce sera le Pays qui sera la priorité. Il faudra aller chercher les résultats et avoir de l’abnégation dans le travail, du sérieux et il faudra mouiller le maillot, comme on dit. »



Quel est le calendrier, quels sont les objectifs ?



« On reprend aujourd’hui. Le 1er juin, on s’en va au Vanuatu pour deux matchs dans les fenêtres Fifa, un contre Fidji, un contre Vanuatu. Ensuite, le 9 on revient à Tahiti et la semaine suivante on commence à s’entrainer pour partir à Samoa pour les Jeux du Pacifique. Le reste du Calendrier de l’OFC est encore en discussion. L’objectif, c’est d’abord de construire une bonne équipe pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Ce n’est pas en en parlant que cela se fera, c’est en agissant sur le terrain et en mettant les joueurs dans les meilleures conditions possibles. On a parlé tout à l’heure de congés, de matchs référence, c’est très important que l’équipe puisse jouer des matchs internationaux pour pouvoir se confronter à d’autres équipes. On verra comment cela se passera mais la finalité, pour tous les pays du Pacifique, c’est de se qualifier pour la Coupe du monde du Qatar en 2022. »