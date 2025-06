Football – Pirae-Punaruu en finale de la Coupe de Polynésie



Tahiti, le 9 juin 2025 - Le stade Pater a été le cadre des demi-finales de la Coupe de Polynésie 2024/2025 samedi après-midi. Favorite face à Temanava, Pirae s’est logiquement qualifiée pour la finale en s’imposant 8-4. Dans la deuxième demi-finale, la surprise vient de la victoire (2-0) de Punaruu face à Vénus. Pirae-Punaruu sera l’affiche de la finale le samedi 28 juin.



Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Polynésie semblait indiquer une logique finale Pirae-Vénus, les deux équipes qui se disputent le titre en Championnat de Ligue 1. Mais les épreuves de coupes ne sont jamais avares de surprise et on en eut une nouvelle illustration samedi après-midi au stade Pater. Pirae a confirmé les pronostics. Mais cela n’a pas été le cas de Vénus. Cela étant, Pirae a dû batailler face à Temanava même si le score a toujours été favorable aux joueurs de Vatea Terai. L’évolution de la marque a cependant parfois laissé penser que Temanava était en mesure de renverser son adversaire. Pirae qui avait dominé la première période à l’exception des 10 premières minutes où les joueurs de Moorea avaient débuté fort, menait 3-0 au repos et semblait avoir fait le plus dur grâce à des réalisations de Ariiura Labaste (21e), Yohann Tihoni (28e) et Tiatau Vauquelin (45e). Mais Temanava croyait peut-être encore en ses chances et ne lâchait rien jusqu’à revenir à 3-1 sur pénalty à la 52e minute grâce à Théophile Marirai. S’enchaînait alors quatre minutes de folie avec des buts de Taumihau Tiatia (53e) pour porter la marque à 4-1. Théophile Marirai réduisait le score à 4-2 (56e) mais Matatia Paama redonnait de la marge (5-2) à Pirae dans la minute suivante.



Et le tableau d’affichage devait encore beaucoup évoluer car si Anahoa Aharau renforçait le succès qui se dessinait pour Pirae (6-2), Temanava continuait à ne rien lâcher et revenait à 6-4 grâce Maheanuu Arapari (87e) et le prolifique Théophile Marirai (89e). Pirae donnait toutefois plus d’ampleur (8-4) à son succès dans les arrêts de jeu par Taumihau Tiatia (90 + 2) et Ariiura Labaste (90 + 3).



Un match qui a connu des rebondissements mais Pirae n’a jamais paru réellement en danger reprenant systématiquement le contrôle après les temps forts de Temanava. La rencontre force le respect pour les joueurs de Moorea qui sont toujours restés dans la rencontre même lorsqu’ils étaient largement menés. À noter enfin l’expulsion de François Decoret à la 78e minute. Le joueur se voit en conséquence exclus de la finale.

Les attaquants de Vénus pas au mieux



Petit vainqueur (1-0) de Central le mardi précédent en Ligue 1 au terme d’un match pas vraiment maitrisé, Vénus se devait de proposer un jeu plus consistant samedi face à une équipe de Punaruu très motivée par l’enjeu. Et les bleu marine prenaient le jeu à leur compte en début de match, la rencontre se déroulant presque exclusivement dans la moitié de terrain de Punaruu. Mais cette domination ne se traduisait pas vraiment en occasion de buts. Et c’est bien Punaruu qui se procurait la première grosse occasion du match à la 20e minute, Teheivarii Ludivion seul face à Tamatiti Patia tirant toutefois au-dessus. Vénus conservait le contrôle du ballon par la suite mais peinait à mettre réellement Hamblin en danger en confondant vitesse et précipitation en phase offensive. Et passé la demi-heure de jeu, Punaruu se montrait plus ambitieuse dans son jeu en jouant vers l’avant et en faisant de plus en plus jeu égal avec Vénus. À la 42e minute, l’arbitre Philippe Revel sifflait un pénalty en faveur de Punaruu pour une faute sur Ludivion mais revenait sur sa décision après discussion avec son juge de touche.



Les deux équipes rejoignaient donc les vestiaires sur un score vierge qui pouvait faire douter le favori Vénus et mettre Punaruu en confiance.



Dès la reprise, Vénus se procurait enfin une grosse occasion (47e) quand Manuarii Shan, bien placé face au but, récupérait un ballon dans la surface. Mais il précipitait sa frappe en force et trouvait la transversale. Vénus tentait bien de dominer les débats face à son adversaire, mais celui-ci était bien en place et tenait d’autant mieux le choc que les attaquants de Vénus continuaient à faire preuve de beaucoup de déchets et abusaient des actions individuelles.



Punaruu tombe Vénus en fin de match



Le match était très décousu avec peu de continuité dans les actions. Et cela a fait les affaires de Punaruu qui a ouvert le score à la 81e minute par Anuhea Arapari après s’être engagé dans la surface pour battre Tamatiti Patia d’une frappe au premier poteau (1-0). Vénus n’a plus eu d’autres choix que de se lâcher, sans calcul, d’autant que Punaruu commencait à souffrir physiquement, deux de ses joueurs sortant sur crampe. Mais les joueurs de Vateanui Tehau n’étaient décidément pas au mieux samedi sur le plan offensif et ne sont pas parvenus à déstabiliser Punaruu. Vénus a définitivement abdiqué lorsque Nihau Siaou Chin a porté la marque à 2-0 sur pénalty après sept minutes d’arrêts de jeu. Pour Raimana Bu Luc, l’entraîneur de Punaruu, le succès de son équipe n’est pas une surprise : “Vénus était favorite mais on savait nous que l’on avait toutes nos chances. On voulait cette finale, on a beaucoup travaillé depuis trois semaines pour préparer cette demi-finale et notre prestation ce soir a récompensé le mental de mes joueurs qui se sont bien battus. On avait mis une stratégie en place pour contrer Vénus et ça passait ou ça cassait, mais aujourd’hui c’est passé et on espère bien remettre ça en finale.”



Pirae abordera la finale le samedi 28 juin avec l’étiquette de favori pour succéder à Dragon au palmarès, mais Punaruu entend bien créer une nouvelle surprise.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 9 Juin 2025 à 17:30 | Lu 208 fois