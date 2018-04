Football - Ligue 1 : Tefana et Dragon restent ex æquo derrière Central

Parole à Pascal Vahirua :



Ton analyse du match ?



« On a bien réagi bien qu’on ait pris le premier but. Ils ont eu une occasion et ils l’ont mise au fond. A nous d’être vigilants et de continuer à jouer. On a prouvé ce soir qu’on avait cette faculté de continuer à jouer, même menés au score. Tôt ou tard cela paye et ce soir cela a payé, tant mieux pour les joueurs. »



Une équipe de Pirae coriace ?



« Oui, c’est normal de tomber contre des équipes qui vont tenter de nous empêcher d’atteindre nos objectifs. Le principal pour nous c’est de gagner tous nos matchs. Il nous reste encore trois matchs avec Vénus, les U19 et on finira avec Dragon, l’essentiel c’est de tout gagner, on verra bien si on sera récompensés. En tous cas, ils doivent prendre du plaisir et ils seront récompensés de leurs efforts. »



Vénus est également une équipe coriace ?



« Peu importe, l’essentiel c’est la gagne, c’est d’avoir un but d’avance à la fin de chaque rencontre pour bien finir le championnat. »



Comment va l’équipe ?



« Ca va. On essaye de se corriger pour faire le moins d’erreurs possible, à nous de continuer à travailler, on a pas mal d’échéances, on a la coupe mais voilà…on peut attraper la deuxième place comme on peut ne rien attraper. »



Pas de Ligue des champions cette année, vous voulez gagner votre qualification ?



« On a pas le choix, c’est évidemment une des choses qui nous attire, il y a la coupe aussi. On a les deux échéances. On verra, pour le moment on savoure ce qui se passe en ce moment, on prend du plaisir. » Propos recueillis par SB / FTF