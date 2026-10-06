

Football - Les jeunes Tahitiens réalisent un sans-faute à Auckland

Tahiti, le 8 octobre 2026 - Les joueurs de l'académie tahitienne de football ont décroché, ce jeudi, un cinquième succès en autant de rencontres lors du tournoi de développement U-15 de l'OFC en s'imposant largement face aux Îles Cook (8-0). Une performance de bon augure avant le Mondial qui se déroulera dans quelques semaines en Azerbaïdjan.





Alors que la première édition de la Coupe du monde U15 débutera dans quelques semaines à Bakou (22 au 30 octobre), les jeunes Tahitiens sont au top de leur forme. Les Rouge et Blanc ont remporté le tournoi de développement de l'OFC en Nouvelle-Zélande.



Après des victoires face à la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, le Tonga et les Samoa, cela a été au tour des Îles Cook de subir la foudre de nos 'aito. L’Académie Nationale de la FTF a conclu son tournoi en beauté avec une victoire 8 à 0 grâce notamment à un triplé de Kylian Vaatete et un quadruplé de Nolan Dumont.



Les joueurs du fenua ont maintenant dans le viseur le Mondial. Ce tournoi inédit, mené avec le soutien d’Arsène Wenger (responsable du développement mondial du football à la FIFA) et du président de la FIFA Gianni Infantino, regroupera 191 nations réparties en 32 poules de cinq ou six pays.

Alors que la première édition de la Coupe du monde U15 débutera dans quelques semaines à Bakou (22 au 30 octobre), les jeunes Tahitiens sont au top de leur forme. Les Rouge et Blanc ont remporté le tournoi de développement de l'OFC en Nouvelle-Zélande.Après des victoires face à la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, le Tonga et les Samoa, cela a été au tour des Îles Cook de subir la foudre de nos 'aito. L’Académie Nationale de la FTF a conclu son tournoi en beauté avec une victoire 8 à 0 grâce notamment à un triplé de Kylian Vaatete et un quadruplé de Nolan Dumont.Les joueurs du fenua ont maintenant dans le viseur le Mondial. Ce tournoi inédit, mené avec le soutien d’Arsène Wenger (responsable du développement mondial du football à la FIFA) et du président de la FIFA Gianni Infantino, regroupera 191 nations réparties en 32 poules de cinq ou six pays. Tahiti a été reversé dans le groupe V qui a la particularité de n’être composé que de cinq équipes et non six. Ils affronteront les Seychelles, Gibraltar, la Bolivie et le Paraguay.



Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 8 Octobre 2026 à 17:13 | Lu 355 fois



