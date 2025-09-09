

Football – Les Tahitiennes écartées du dernier carré

Tahiti, le 28 septembre 2025 - La sélection de Tahiti ne sera pas au rendez-vous des demi-finales du championnat U19 féminin de l’OFC. Il lui fallait un succès dimanche au stade de Paea face à la Nouvelle-Calédonie, mais les Hine Taure’a n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Elles disputeront le match pour la 5e ou 6e place du tournoi, jeudi contre Tonga.



L’optimisme était de mise au sein de la sélection tahitienne dimanche à Paea car si les protégées de Raimana Bu-Luc avaient débuté le tournoi océanien par une sévère défaire (7-0) contre l’intouchable Nouvelle-Zélande, elles s’étaient bien reprises contre le Vanuatu qu’elles ont battues 2-0, les Calédoniennes ne s’étant imposées que 1-0 face aux Ni-Vanuataises. Un handicap tout de même pour les Hine Taure’a : elles devaient absolument gagner compte tenu d’un goal-average défavorable par rapport aux Calédoniennes qui pouvaient se contenter d’un nul.



C’est en tout cas sans complexe et sans retenue que les Tahitiennes démarraient la rencontre même si les Calédoniennes dominaient légèrement en début de partie sur le plan territorial mais sans se montrer dangereuses. Passé le premier quart d’heure, Tahiti faisait jeu égal avec son adversaire sous l’impulsion de sa capitaine et milieu de terrain Haranui Le Gayic active aux quatre coins du terrain. Les Hine Taure’a se montraient même les plus dangereuses en se procurant plusieurs corners grâce notamment aux débordements de la Marquisienne Anikua Nekrouf sur son côté gauche. Mais ces corners n’ont pas ou peu inquiété Elizabeth Aben, la gardienne calédonienne. Les deux équipes ne lâchaient rien et s’il y avait du déchet technique, le match était animé avec des tentatives d’actions offensives des deux côtés, mais sans se créer d’occasions souvent pour cause de maladresse dans la dernière passe ou le dernier geste. 0-0 au repos : le score reflétait bien la physionomie du match et l’équilibre des forces en présence. Et cela ne faisait pas, alors, les affaires de Tahiti.

Tahiti y croit jusqu’au bout



Raimana Bu-Luc avait bien changé deux joueuses à la mi-temps pour permettre à son équipe d’élever le rythme, mais ce sont bien les Calédoniennes qui redémarraient le plus fort. Pendant dix bonnes minutes, Tahiti va subir dans ses 40 mètres et heureusement que son dernier rempart, la gardienne Ohotunui Bonnet, a réalisé quelques interventions décisives. Mais à la 55e minute, sur une frappe de Julia Honakoko de l’entrée de la surface, elle fut trop courte pour détourner le ballon. 1-0 pour la Nouvelle-Calédonie. Ça se compliquait dès lors pour les Tahitiennes qui devaient maintenant marquer au moins deux buts pour être au rendez-vous des demi-finales.



Après l’heure de jeu, l’équipe tahitienne est bien revenue dans le match en s’efforçant de jouer vers l’avant mais le pressing calédonien gênait sa relance. Les Calédoniennes gagnaient en outre souvent les duels ce qui était un signe, même si les Tahitiennes étaient au niveau physiquement. Les minutes passaient sans que Tahiti ne parvienne à se créer de franches occasions pour égaliser et il faudra un pénalty à la 89e minute et une faute sur Haranui Le Gayic pour que Tahiti revienne à la marque, la capitaine tahitienne se chargeant elle-même de transformer la sanction (1-1).



Il était alors annoncé sept minutes d’arrêt de jeu ce qui pouvait engendrer un sacré retournement de situation en faveur des locales. Tahiti tentait évidemment de pousser dans les dernières minutes, mais les Calédoniennes ne connurent pas vraiment de frayeurs et gérèrent même plutôt tranquillement la fin de rencontre. Le camp tahitien, et en premier lieu l’entraîneur Raimana Bu-Luc, se montraient bien sûr déçu de la tournure des événements : “Déception de ne pas être en demi-finale mais satisfaction par rapport au match d’aujourd’hui où les filles ont tout donné. On y a cru jusqu’au bout et je tiens à les féliciter pour leur abnégation et leur état d’esprit. Elles sont montées en puissance au fil des matches mais il nous a manqué de l’efficacité dans nos mouvements offensifs aujourd’hui. On mettra un point d’honneur à gagner jeudi même si ce n’est que pour la 5e place.”



On attend des Tahitiennes qu’elles finissent le tournoi sur une bonne note et par un large succès face à Tonga. Quant aux Calédoniennes, elles seront au rendez-vous du dernier carré face à Fidji avec l’ambition d’aller en finale ; car rappelons que les deux finalistes du tournoi U19 se qualifient pour le Mondial U20 féminin 2026 qui aura lieu en Pologne.





Patrice Bastian



RESULTATS

Groupe A

-Cook-Tonga 1-0

-Fidji-Cook 2-1

-Fidji-Tonga 2-1

Classement

1.Fidji 6 pts

2. Cook 3 pts

3. Tonga 0 pt

Groupe B

-Nouvelle-Zélande-Tahiti 7-0

-Nouvelle-Calédonie-Vanuatu 1-0

-Nouvelle-Zélande-Nouvelle-Calédonie 4-0

-Tahiti-Vanuatu 2-0

-Nouvelle-Zélande-Vanuatu 11-0

-Nouvelle-Calédonie-Tahiti 1-1

Classement

1. Nouvelle-Zélande 9 pts

2. Nouvelle-Calédonie 4 pts (-3)

3. Tahiti 4 pts (-5)

4. Vanuatu 0 pt



Programme

*1er octobre : Demi-finales

-À Paea 11 heures : Fidji-Nouvelle-Calédonie

-À Paea 15 heures : Nouvelle-Zélande-Cook

*2 octobre : Match 5e et 6e places

-À Paea 15 heures : Tahiti-Tonga

*4 octobre : Finale et match 3e et 4e places

-À Punaruu 11 heures et 15 heures

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 28 Septembre 2025 à 19:35 | Lu 158 fois



