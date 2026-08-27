

Football - L’écart de niveau abyssal se confirme

Tahiti, le 20 septembre 2026 - La deuxième journée de Ligue 1 a démontré l’immense fossé qui sépare les différentes équipes du Fenua. L’AS Dragon s’est imposée sur le score ahurissant de 22 à 0 sur la pelouse de Mataiea avec un nonuplé de Roonui Tinirauari. Le suspense n’a également pas été au rendez-vous sur les autres terrains tahitiens tout au long du week-end.



On prend les mêmes et on recommence. Encore une fois, exactement 51 buts ont été inscrits lors des cinq rencontres de la deuxième journée de la Ligue 1 tahitienne. Malheureusement, aucune des pelouses du Fenua n’a offert du suspense aux supporters. À commencer par l’opposition entre l’AS Mataiea et Dragon.



Une semaine après leur victoire surréaliste contre Excelsior (21-0), les hommes de Yann Fong ont encore fait mieux en s’imposant sur le score ubuesque de 22 à 0 sur le terrain de Mataiea. Déjà auteur d’un septuplé lors de la première journée, le numéro 9 Roonui Tinirauari a inscrit cette fois… neuf buts !



Les Jeunes Tahitiens et l’AS Pueu déroulent Soit autant que l’AS Pueu qui s’est imposée un peu plus difficilement – si on peut le dire – contre Taiarapu grâce aux triplés de Ariihee Tetuaiteroi et Franck Papaura (9-0). Une addition salée qu’a également concédée la réserve de Tamarii Punaruu, samedi après-midi au centre technique de la Fédération tahitienne de football, face à la fougue des Jeunes Tahitiens (0-9).



Des résultats inédits qui devraient devenir la norme dans cette première phase de l’exercice 2026-2027. Comme le week-end dernier, le match inaugural, prévu cette fois entre Pirae et l’AS Manu Ura, n’a pas eu lieu à la suite du forfait du club de Paea.



Ce sont donc Excelsior et Central Sport qui ont lancé les hostilités, vendredi soir, au centre technique de la Fédération tahitienne de football. Dos à dos au bout de la première mi-temps (1-1), les joueurs de l’AS Central ont pris le dessus sur leurs vis-à-vis dans le second acte en inscrivant trois buts (4-1).





“Le match est finalement le reflet de nos entraînements” L’équipe réserve du champion en titre, l’AS Tefana, s’est facilement défaite de la formation de Arue (6-0). Les Jaune et Vert se sont rapidement envolés au tableau d’affichage avec un triplé de François Mu en l’espace d’un quart d’heure. De bon augure pour la suite de la saison alors que le groupe fanion n’a pas encore débuté le championnat : “On commence très bien la saison. Les gars sont arrivés prêts dès la reprise et ont de l’ambition. Ils pourraient tous prétendre à jouer au sein des meilleures écuries de Tahiti”, constate l’entraîneur du club de Fa’a, Jean Claude Chang Koei Chang.



Du côté de Arue, les troupes de Jean-Marie Thunot accusent le coup : “Ce n’est pas évident. On veut mettre en place une nouvelle façon de jouer et combler l’écart de niveau entre la Ligue 2 et la Ligue 1, mais on doit composer avec de nombreuses absences notamment au poste de gardien de but. Le match est finalement le reflet de nos entraînements.”



Première trêve internationale Deux autres affiches de la deuxième journée de Ligue 1 – celles opposant Tefana à Vénus et Central Sport à Tamarii Punaruu – ont été reportées au 23 octobre. Place désormais à la première trêve de la saison avec le rassemblement des Toa Aito qui sont attendus aux Îles Cook pour y disputer une double confrontation, samedi 26 et mercredi 30 septembre.



Les prochaines rencontres de championnats sont prévues dans trois semaines avec un choc entre Tefana et Dragon.





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 20 Septembre 2026 à 11:42 | Lu 781 fois



