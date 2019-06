Football – Jeux du Pacifique : Du renfort pour nos sélections

Parole à Stéphanie Spielmann :



Une compétition importante pour la sélection féminine ?



« Oui, très importante puisqu’on va là-bas pour se tester, pour montrer que même si Tahiti renait de ses cendres depuis un an seulement au niveau de la sélection sénior féminine, on travaille et on va essayer de montrer ça à la compétition. »



Quel est l’objectif en termes de résultat ?



« L’objectif, c’est un peu compliqué car on est cinq équipes donc on aura quatre matchs et il n’y aura pas de demi-finale. Donc si on fait premier du groupe on est directement en finale, si on fait deuxième du groupe on jouera pour la troisième place. L’idée, c’est d’être dans les deux premiers du groupe. »



Quelques mots sur l’effectif ?



« C’est un effectif qui a changé depuis la dernière compétition au mois de décembre à la Nation’s Cup, depuis il y a eu quasiment la moitié de l’équipe qui a changé. On a fait appel à des joueuses plus expérimentées On a de la chance, on a pu faire revenir trois joueuses de France. On a Kiani Wong et Vaihei Samin qui sont nos deux espoirs féminins qui jouent à haut niveau en métropole. On a également Mariko Izal qui a fait partie de la sélection à l’époque en 2011, qui est en métropole pour l’armée et qui est une joueuse d’expérience. On va avoir une joueuse de Nuku Hiva, des Marquises, qui est un peu plus âgée et qui a aussi de l’expérience. »



Des infos sur les équipes en face ?



« On connaît la Papouasie Nouvelle Guinée que l’on a jouée il y a six mois. On sait que cela va être le gros morceau de notre groupe. Il y a des équipes comme Salomon, Vanuatu, on a quelques informations…il y a une vraie volonté dans toute l’Océanie de développer le football féminin et de mettre en place des choses pour les équipes féminines même si c’est difficile de trouver des images et des informations. On se concentre sur nous, notre travail et notre évolution. On a hâte d’être à cette compétition pour voir où on en est. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je voudrais remercier avant tout le comité olympique de Polynésie française et la fédération tahitienne de football car pour cette compétition on a été très gâtées par le COPF. Merci à tout mon staff pour leur investissement, on a bien travaillé. » Propos recueillis par SB