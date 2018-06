Football - Focus sur Heimano Bourebare : " Je suis fier de mes origines "

Parole à Heimano Bourebare :



Peux-tu te présenter ?



« Je suis de la presqu’île mais je réside à Faa’a pour le foot. Ma mère est Tahitienne et mon père est Kanak. Mon père était footballeur comme tous ses frères. Il est venu ici à Tahiti avec la Calédonie pour jouer la Coupe de France, à l’époque contre l’équipe des Postes. Il a découvert Tahiti, il est tombé amoureux et il est resté. »



Tes débuts dans le football ?



« Depuis petit, j’ai suivi mon père à l’entrainement et j’ai tout de suite pris goût au football. J’ai commencé en club à la presqu’île à l’as Vaiotaha, un club de Pueu, ensuite j’ai évolué dans la fameuse équipe de Taravao, l’as TAC et puis j’ai intégré Tefana, j’ai signé en 2008. J’ai toujours joué au milieu. On peut dire que c’est le cœur du jeu. Tout passe par le milieu. Si le milieu n’est pas costaud, c’est un match perdu. »



Tu as une vie de semi-pro, peut-on dire ?



« Voilà, au niveau hygiène de vie, on essaye de faire ce que l’on peut. Pour ma part, je ne me prépare pas vraiment comme un professionnel. J’évite quand même les excès, il ne faut pas exagérer même si c’est pas évident. »



Satisfait de pouvoir retenter votre chance en Ligue des champions en 2019 ?



« Cette année a été difficile puisqu’on a pas pu jouer cette Ligue des champions donc là on est carrément contents de s’être qualifiés. C’était notre objectif. On ne va pas dire que le championnat tahitien est ennuyant mais quand tu prends goût à un autre niveau, tu as envie de continuer à jouer ces matchs-là. »