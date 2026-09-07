

Football –Défaite historique des Toa Aito à Rarotonga

Tahiti, le 30 septembre 2026 - La sélection tahitienne s’est inclinée (3-2) face à celle des Îles Cook mercredi en match amical au complexe CIFA de Rarotonga, une première dans l’histoire des confrontations entre les deux pays. Tahiti n’avait jamais perdu contre les Îles Cook ni même concédé un match nul en onze rencontre dont la victoire (3-1), samedi lors du premier match à Rarotonga.



Énorme déception mercredi pour Joël Frechet et son groupe qui ont été battus par la sélection des Îles Cook au complexe CIFA de Rarotonga. Cette contre-performance face à une équipe qui n’avait remporté que deux matchs internationaux océaniens au cours de la dernière décennie – tous deux contre les Tonga – et contre qui Tahiti avait gagné les onze précédentes rencontres avec celle de samedi dernier ternit le début de préparation de la sélection tahitienne pour les Jeux du Pacifique 2027. Rhys Ruka le sélectionneur des Îles Cook avait certes renforcé son équipe pour le deuxième match mercredi en intégrant trois joueurs originaires de Rarotonga qui évoluent en Australie, mais cela ne semblait pas de nature à faire douter les Toa Aito qui s’étaient montrés solides, samedi lors du premier face-à-face. Et pourtant, ces renforts ont peut-être perturbé les Tahitiens qui ont complètement raté leur début de match et se sont retrouvés menés 2-0 à la 9e minute. Ils ont bien réagi par la suite en prenant le jeu à leur compte et en revenant à 2-2 grâce à un doublé de Kamalani Bennett (15e, 22e), score acquis au repos. La reprise a encore été laborieuse pour Tahiti de nouveau mené (3-2) à la 48e minute et les Toa Aito n’ont pas vraiment réussi à se relancer en abusant des longs ballons aériens dans la profondeur et sans quasiment jamais construire au sol à l’exception de la fin de match. Les joueurs des Îles Cook levaient haut les bras à la fin du match conscients de la performance qu’ils venaient de réaliser, ceux de Tahiti baissant la tête en signe de forte déception. Tahiti accueillera à son tour les Îles Cook du 9 au 17 novembre pour deux rencontres amicales, les Toa Aito se devant de rebondir.

Les Tiki Toa se préparent contre la Suisse



L’actualité footballistique locale est dense ces dernières semaines. La sélection tahitienne U19 s’est récemment distinguée aux Samoa lors du Championnat OFC 2026 en devenant vice-champion d’Océanie et en se qualifiant pour la Coupe du Monde U20 de la Fifa 2027et la sélection nationale A vient de disputer ses deux matches amicaux à Rarotonga contre la sélection des Îles Cook. Les jeunes espoirs tahitiens de l’Académie Nationale FTF ont débuté à Auckland l’OFC U15 Boys Youth Development Tournament 2026 qui se déroulera du 30 septembre au 8 octobre (jours de Tahiti) et y disputeront une compétition en formule championnat contre la Nouvelle-Calédonie, Fidji, Samoa, Tonga et les Îles Cook. Les jeunes Tahitiens ont déjà remporté le tournoi lors de sa première édition en 2023 et viseront un nouveau titre de champion continental des moins de 15 ans. Et à partir de vendredi, place au premier des trois matches amicaux que la sélection tahitienne de beach soccer disputera face à la Suisse dans le cadre de sa préparation pour la Coupe des Nations d’Oceanie de beach soccer 2026 qui aura lieu à Tahiti du 22 au 31 octobre. Les Tiki Toa seront opposés aux Suisses les 2, 5 et 7 octobre sur le terrain de beach du Centre Technique Fédéral (CTF). L’équipe nationale helvète est dirigée par Angelo Schirinzi bien connu au Fenua pour avoir été l’entraîneur des Tiki Toa lors de la Coupe du Monde 2013 organisée à Tahiti et lors de laquelle la sélection tahitienne a été demi-finaliste. Le sélectionneur tahitien Raimana Li Fung Kuee pourra procéder à une large revue d’effectif d’autant que certains titulaires sont actuellement blessés et incertains pour la Coupe des Nations. Tahitiens et Suisses ont depuis longtemps des relations privilégiées en beach soccer et nul doute que les Helvètes vont contribuer à parfaire la préparation des Tiki Toa en vue de la Coupe des Nations.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 30 Septembre 2026 à 20:41 | Lu 298 fois



