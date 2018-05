Football - Coupe du Monde 2018 : L'arbitre Norbert Hauata a été sélectionné

Quels sont les qualités requises ?



« Le physique est une des qualités les plus importantes. La connaissance des lois du jeu. Il y a aussi l'aspect mental, la concentration...Il y a beaucoup de qualités à développer pour qu'un arbitre soit prêt pour un tel événement. Comme on dit, l'erreur est humaine mais à notre niveau on essaye de ne pas en faire et pour ça il faut être très concentré. »



L'assistance vidéo, c'est positif ?



« Lors de cette Coupe du monde, on va utiliser pour la première fois l'assistance vidéo. Cela ne va pas enlever 100% des erreurs mais cela va minimiser les erreurs qu'un arbitre va faire sur le terrain. L'assistance vidéo peut aider à être parfait. Pour moi, oui, c'est positif, on a travaillé pour. On a les deux pieds dedans, il faut l'être. Il faut surtout rester humble. L'humilité fait la force d'une personne. »



Tu imaginais au départ que l'arbitrage te mènerait aussi loin ?



« En 2014, avec la Coupe du monde, c'est un premier rêve qui s'est réalisé, une chance qu'on me donnait. Pour cette deuxième participation, on va dire que c'est le travail qui a payé. J'ai travaillé dur pendant quatre ans pour me préparer pour ce mondial. Il y a eu des hauts et des bas mais je me suis préparé année après année pour répondre présent à chaque tournoi où j'ai été envoyé par la Fifa. Tous ces efforts ont payé. »



C'est aussi une source de revenus ?



« C'est sûr, on ne part pas bénévolement, on part en étant rémunérés. C'est bien pour le moral. On peut dire que j'ai ouvert la voie en 2014, tout le monde peut y prétendre mais il faut travailler dur, persévérer. Quand on travaille dur, on est récompensé à la fin. Je remercie la famille qui m'a soutenu pendant quatre années, merci à tous les amis du corps arbitral ainsi qu’à la fédération tahitienne de football. Merci du fond du cœur. »