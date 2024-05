Football – Auckland trop fort pour Pirae en finale de la O’League

Tahiti le 25 mai 2024. La 23e édition de la Ligue des Champions d’Océanie a été remportée par Auckland qui a sévèrement battu (4-0) Pirae en finale vendredi soir au stade Pater. Auckland remporte un 12e titre dans l’épreuve tandis que le football tahitien attendra encore pour que l’un de ses clubs rentre dans le palmarès.



La tribune principale du stade Pater était copieusement garnie vendredi soir à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions d’Océanie 2024 pour soutenir l’équipe de Pirae dont le parcours depuis le début du tournoi a été convaincant, avec notamment une victoire homérique (4-2 a.p.), en demi-finale, face aux Fidjiens de Rewa 48 heures auparavant.

Auckland, double tenant du titre, était au rendez-vous de la finale, comme c’était prévisible, compte tenu de son statut de favori du tournoi. Mais les Néo-Zélandais n’ont pas survolé leur match, à l’image de la demi-finale gagnée 1-0 contre les Calédoniens de Magenta, ce qui donnait beaucoup d’espoir à l’AS Pirae et à leurs supporteurs.

Mais ces espoirs étaient vite refroidis car Auckland ouvrait le score (1-0) dès la 6e minute, à la suite d’un long coup-franc remis de la tête au 2e poteau par Adam Mitchell et repris de volée par Michael Den Heijer.

Les Néo-Zélandais étaient rentrés dans le match en mettant beaucoup d’impact physique et en bousculant Pirae.

Mais les Tahitiens n’étaient pas abattus par le but rapidement encaissé et se montraient plutôt dominateurs territorialement et dans la possession du ballon passé la 10e minute de jeu. C’est aussi parce que les Néo-Zélandais fort de leur but d’avance jouaient alors en bloc bas et en contre, en exploitant les espaces dans les couloirs où Stipe Ukich d’un côté, et Dylan Manickum de l’autre, représentaient des dangers constants.

Pirae tenait bien le ballon dans les phases offensives jusque devant la surface néo-zélandaise mais ne parvenait pas à se montrer efficace dans la dernière passe. Et la situation des Tahitiens n’allait pas s’arranger à la 30e minute quand Gérard Garriga lançait Liam Gillion en profondeur d’une ouverture lumineuse - l’attaquant d’Auckland sera désigné meilleur joueur du tournoi lors de la remise des différents trophées - s’en allant dribbler François Decoret pour marquer dans le but vide (2-0).

Le score ne reflètait pas la physionomie du match jusque-là mais soulignait bien la maturité du jeu néo-zélandais et son efficacité. Ariiura Labaste avait une belle occasion de but par la suite mais butait sur Conor Tracey le portier néo-zélandais. François Decoret a pour sa part préservé un semblant de suspense en gagnant deux duels face aux attaquants kiwis.

Pirae remettra ça la saison prochaine Deux buts de retard au repos, ce n’était pas encore mission impossible pour Pirae d’essayer de décrocher le trophée de la O’League, mais ça devenait carrément irréalisable deux minutes après la reprise quand Stipe Ukich rentrait dans la surface côté gauche et battait Decoret d’une belle frappe croisée (3-0).

Pirae allait continuer de développer du jeu mais manquait de jus devant, à l’exception de Désiré N’Giamba qui parvenait à faire parfois des différences individuelles, mais ne cadre pas ses frappes.

A l’heure de jeu, coup-franc excentré pour Auckland et nouveau ballon aérien qui mettait systématiquement en difficulté la défense de Pirae, Christian Gray reprenant de la tête au 2e poteau pour alourdir le score (4-0).

L’équipe de Vatea Terai a eu le mérite de chercher à sauver l’honneur mais sans réussite.

Déception évidemment du côté de Pirae mais son capitaine Alvin Tehau avait le sentiment que Pirae avait le niveau en finale, malgré l’ampleur du score : « On a surtout manqué de justesse dans la dernière passe et de réalisme sur nos quelques occasions, au contraire des Néo-Zélandais qui ont été efficaces. Mais dans le jeu, je pense que l’on a été au niveau en faisant bien tourner le ballon et en étant en place collectivement. Et physiquement on était bien malgré la prolongation jouée deux jours avant. Le score est lourd mais je retiendrai que l’on a fait un beau tournoi dans l’ensemble ».

Champion de Tahiti de Ligue 1 cette saison, Pirae disputera à coup sûr la Ligue des Champions d’Océanie 2025 puisque la Fédération océanienne a supprimé les barrages nationaux entre champions et vice-champions. Les Oranges qui jouaient en blanc vendredi soir à Pater et qui y ont perdu leur deuxième finale dans l’épreuve après celle de 2006 contre l’ogre néo-zélandais, qui a aussi battu Tefana (2012) et Vénus (2022) en finale, repartiront en campagne la saison prochaine avec sans doute l’ambition de faire encore mieux que cette saison, à savoir enfin offrir le trophée océanien des clubs au football tahitien.

Rédigé par Patrice Bastian le Samedi 25 Mai 2024 à 14:55 | Lu 143 fois