

Football - Arue reprend du poil de la bête, Vénus reçu 10/10

Tahiti, le 28 novembre 2026 - Cette dixième journée n’a pas été propice au suspense sur les différentes pelouses du fenua à l’image des succès de Pueu et de l’AS Dragon respectivement contre l’AS Manu Ura (11-1) ainsi que l’équipe réserve de Central Sport (11-0). L’AS Vénus a également assumé son statut de leader face à Pirae (7-0) tandis que les joueurs d’Arue se sont repositionnés dans la course au Top 8 grâce à leur victoire contre Taiarapu (5-0).



La première phase du championnat tahitien de football entre dans sa dernière ligne droite. Il ne reste plus que cinq journées à disputer sur les terrains tahitiens avant d’aborder l’année 2027. Une échéance que de nombreux clubs du fenua attendent de pied ferme car le niveau est scindé en deux depuis le début de la saison entre les prétendants au Top 8 et le reste du monde.



La dixième journée de Ligue 1 disputée cette semaine en est le parfait exemple. Hasard du calendrier, seulement une confrontation entre deux équipes de la première partie de tableau était au programme. Le fossé s’est donc encore élargi au classement.



Statu quo en haut de tableau La formation B de Tefana et Excelsior ont lancé les hostilités, jeudi soir, au centre technique de la Fédération tahitienne. Les troupes de Gustave Tinihau et Bruno Tehaamoana, enlisés dans le ventre mou du classement, n’ont pas été en capacité de prendre des points contre le club de Faa’a a cause notamment d’un doublé de Raitupu Marmouyet (1-3).



Leur principal concurrent au Top 8, l’AS Pirae, pouvait donc prendre une belle option pour se maintenir en Ligue 1 en cas d’exploit contre l’AS Vénus, vendredi soir, sur la pelouse de Louis-Ganivet. Un espoir brisé dès les premières minutes de la rencontre par Roonui Tehau auteur de l’ouverture du score. Son frère, Teaonui, a permis au club de Mahina de faire le break avant la mi-temps.



Au retour des vestiaires, le capitaine de Tahiti United a inscrit une nouvelle réalisation tandis que Vaitoarii Taupua a alourdi l’addition avec un doublé en fin de match (7-0). Il s’agit de la dixième victoire consécutive de Vénus qui est invaincu depuis le début de la saison. Le grand chelem est toujours possible, mais le plus dur reste à venir avec des oppositions face aux Jeunes Tahitiens et l’AS Pueu.



Le club de la Presqu’île s’est d’ailleurs imposé sans trembler contre l’AS Manu Ura (11-1). Idem pour l’AS Dragon opposée à la réserve de Central Sport (11-0). Makalu Xowi et Roonui Tinirauarii ont pu soigner leur statistique en inscrivant chacun un quintuplé.



Arue stoppe sa mauvaise série Tamarii Punaruu a vécu une journée compliquée avec les deux défaites de ses formations. Son équipe fanion s’est inclinée sur la pelouse de Tefana (0-5) tandis que Central Sport a dominé la réserve des Oranges (6-0). Mais le grand gagnant de la semaine est sans nul doute Arue.



Les hommes de Jean-Marie Thunot, qui restaient sur quatre défaites d’affilée, ont retrouvé le chemin de la victoire contre Taiarapu (5-0) devant leur public. Grâce à ce succès, Arue recolle à seulement une longueur d’Excelsior et trois points de Pirae, qui occupe provisoirement le dernier strapontin synonyme de maintien.



La suite du championnat continue dès le mardi 1er décembre. C’est seulement le début d’un programme chargé jusqu’aux fêtes de fin d’année avec la bagatelle encore de cinq journées à disputer d’ici le 19 décembre avant de pouvoir recharger les batteries.





Classement 1

COMME VÉNUS

40

10

10

0

0

103

5

98

0

0

0

2

AS PUEU

35

10

8

1

1

49

14

35

0

0

0

3

JEUNES TAHITIENS

34

9

8

1

0

51

8

43

0

0

0

4

COMME TEFANA 1

33

9

8

0

1

75

8

67

0

0

0

5

COMME CENTRAL SPORT 1

31

10

7

0

3

60

19

41

0

0

0

6

COMME UN DRAGON

31

10

7

0

3

104

12

92

0

0

0

7

COMME TEFANA 2

29

9

6

2

1

52

12

40

0

0

0

8

AS TAMARII PUNARUU 1

28

10

5

3

2

27

18

9

0

0

0

9

AS PIRAE

20

9

3

2

4

13

22

-9

0

0

0

10

COMME EXCELSIOR

18

10

2

2

6

11

37

-26

0

0

0

11

COMME ARUE

17

10

2

1

7

7

56

-49

0

0

0

12

AS TAIARAPU FC

13

9

2

0

7

10

69

-59

0

1

1

13

AS TAMARII PUNARUU 2

12

10

0

2

8

7

88

-81

0

0

0

14

AS MATAIEA

11

9

1

1

7

11

57

-46

0

2

0

15

AS CENTRAL SPORT 2

11

10

0

1

9

9

59

-50

0

0

0

16

AS MANU URA

9

10

0

0

10

9

114

-105

0

1

0



Rédigé par Valentin Fleury le Samedi 28 Novembre 2026 à 15:52 | Lu 371 fois



