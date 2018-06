Foot féminin - Coupe du monde : Rani Perry en Russie pour un séminaire

Parole à Rani Perry :



Quelques mots sur ton parcours ?



« J’ai grandi dans le quartier Perry à Pirae, un quartier familial. Je suis venue au football grâce à mon père qui est joueur de football, éducateur et arbitre. J’ai commencé à jouer à l’âge de huit ans. Après, il n’y a plus eu de football féminin donc j’ai joué avec les garçons. Je me suis tournée ensuite vers le futsal à l’âge de 16 ans. En parallèle, j’ai commencé à m’intéresser à l’arbitrage. »



Tes débuts dans l’arbitrage ?



« Mes premiers formateurs ont été Jean Claude Perrard et Alain Devienne. Il y a eu ensuite Raimana Tauotaha, Stéphane Tetauira, Yvonnick Faatau et Charles Ariiotima. Au départ c’était pour mieux comprendre le jeu, pour avoir une vision moins critique envers les arbitres. J’ai aimé faire ça donc j’ai continué. J’ai passé beaucoup de formations, mises en place par la Ftf et la Fifa tous les ans. C’est ce qui m’a permis de progresser, avec bien sûr la pratique sur le terrain. Au fil du temps, on apprend de plus en plus, de match en match. »



Il faut également un certain caractère ?



« C’est sûr qu’il faut un certain caractère, car à Tahiti on arbitre les hommes. Peut-être qu’ailleurs certaines n’arbitrent que des femmes mais ici à Tahiti, avec le manque d’arbitres, on est obligées d’essayer d’arbitrer les hommes et donc il faut s’imposer, en tous cas on essaye. On essaye de faire respecter les règles du football en faisant du mieux que l’on peut à chaque fois. »



Que ressens-tu à l’idée de partir ?



« J’ai un peu peur parce que je pars toute seule. Mais cela va me permettre de découvrir un nouveau pays. Le sujet du séminaire me parle beaucoup parce qu’ici à Tahiti on rencontre beaucoup de difficultés pour nous les femmes. Cela va me permettre de m’exprimer avec eux et d’apprendre. Merci à Kevin Stotelckamp, à Charles Ariiotima, à Moeama Mu, à Thierry Ariiotima, à mon père, à ma famille et à mes amis. » Propos recueillis par SB