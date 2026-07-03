

Foot : Tahiti lance parfaitement son tournoi contre Vanuatu

Tahiti, le 13 juillet 2026 - Les Tama Ura ont remporté leur premier match des qualifications pour la Coupe du monde en renversant Vanuatu (4-2). Grâce à ce succès, la sélection U16 tahitienne fait un grand pas vers les demi-finales avant d’affronter l’ogre néo-zélandais.



Le rêve continue pour nos jeunes ‘aito. Malmenés pendant une mi-temps (0-1) par une valeureuse équipe de Vanuatu, les jeunes Tama Ura se sont réveillés dans le deuxième acte afin de glaner, à Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée), un succès (4-2) ô combien important dans la lutte pour la qualification au Mondial 2027 au Qatar.



Car une contre-performance de la sélection U16 de la Fédération tahitienne de football, dimanche soir, aurait certainement été rédhibitoire avant d’affronter la Nouvelle-Zélande qui évolue dans une catégorie à part au sein de l’Oceania football confederation (OFC) à l’image de sa prestation contre les îles Salomon (5-1). “Le premier match face à Vanuatu conditionnera notre état d’esprit pour toute la compétition”, expliquait avant la rencontre le sélectionneur Sébastien Labayen qui doit être satisfait du caractère montré par ses troupes.



Esdras Jamet et Santiago Covic signent un doublé Les Polynésiens occupent donc désormais la deuxième place de la poule B à égalité de points avec les Néo-Zélandais. Tahiti pourra remercier Esdras Jamet et Santiago Covic, auteurs tous les deux d’un doublé, tandis que le portier adverse, coupable d’une grosse erreur de relance sur le premier but, a vécu un match cauchemar. Il s’agit de la cinquième victoire de rang des jeunes Tama Ura contre Vanuatu.



Nos ‘aito sont donc désormais à seulement une victoire, voire un petit point, en cas de scénario favorable, de rejoindre le dernier carré de la compétition. Mais le plus dur reste à faire avec tout d’abord la confrontation avec la Nouvelle-Zélande, jeudi, où les joueurs du Fenua devront réaliser “l’exploit”. Le dernier match du groupe contre les îles Salomon s'apparentera à un quart de finale. Mais les U16 se sont d’ores et déjà rapprochés d’une qualification qui serait historique pour cette catégorie d’âge.







Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 13 Juillet 2026 à 14:19 | Lu 325 fois



