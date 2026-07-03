

Foot - Le rêve de Mondial s’envole pour les Tama Ura

Tahiti, le 19 juillet 2026 - Les espoirs d’une qualification des Tama Ura pour la Coupe du monde U17 se sont évaporés à la suite de leur défaite, samedi, face aux îles Salomon (1-3). Les jeunes Tahitiens tenteront de finir la compétition de l’OFC sur une bonne note contre la Nouvelle-Calédonie.

L’aventure s’achève sur un ton amer pour les joueurs de la sélection U16 tahitienne. Battus par les îles Salomon (1-3), samedi après-midi à Port-Moresby (Papouasie Nouvelle-Guinée), les hommes de Sébastien Labayen ont été éliminés des qualifications de l’OFC pour la Coupe du monde 2027 au Qatar.



Un revers dur à digérer pour nos ‘aito qui espéraient devenir la première génération à participer au Mondial dans cette catégorie d’âge. “Notre objectif était, comme les îles Salomon, d’atteindre les demi-finales de la compétition. On reste tout de même fiers de ce qu’on a accompli”, confie le sélectionneur tahitien quelques minutes après la fin du match.



Une première mi-temps compliquée Avant la rencontre, si l’ogre néo-zélandais est déjà assuré de terminer en tête du groupe, Tahiti et les îles Salomon doivent encore se départager la 2e place de la poule synonyme de qualification pour le dernier carré de la compétition.



Une opposition décisive entamée du mauvais pied par les coéquipiers de Lamantin Ahupu, qui sont rentrés au vestiaire avec un retard d’un but au tableau d’affichage, à la suite de la réalisation de George Lea’i (0-1). “On a travaillé des choses qu’on n’a pas su appliquer en première mi-temps et ils ont été plus efficaces que nous”, regrette Sébastien Labayen qui retiendra la performance de ses troupes lors du second acte.



Pourtant, dès la reprise du jeu, les Salomoniens arrivent à inscrire le but du break par l’intermédiaire de leur numéro 9, Jayer Makarani, auteur d’une frappe rasante depuis l'extérieur de la surface (0-2, 48e).





“On va montrer notre meilleur visage” Tandis que les quelques supporters des îles Salomon se font entendre au stade Sir Hubert Murray, le serial buteur tahitien, Esdras Jamet, relance le suspense en marquant pour la quatrième fois du tournoi grâce à un mauvais dégagement de la défense adverse sur corner (1-2, 53e). S’en suit une partie d’attaque-défense jusqu’aux dernières minutes où les Tahitiens assiègent la surface d’Eddie Aefi et tentent le tout pour le tout afin de rester en course dans la lutte pour la qualification au Mondial.



Malheureusement, les Tama Ura se cassent les dents face au dernier rempart salomonien et se font punir en contre au bout du temps additionnel (1-3, 90+6). Un but anecdotique, mais cruel pour nos jeunes footballeurs qui ont, pour certains, laissé couler quelques larmes au moment du coup de sifflet final. Malgré l’élimination, un dernier match de classement attend, mercredi soir (20 heures), la sélection tahitienne : “Même si on n’a plus de qualification à jouer, on va montrer notre meilleur visage”, conclut le tacticien. Leur adversaire pour obtenir la 5e place de l’OFC U16 sera la… Nouvelle-Calédonie.



Classement Poule A

1er Fidji (9 points)

2e Papouasie Nouvelle-Guinée (6 points)

3e Nouvelle-Calédonie (1 point)

4e Samoa (1 point)



Poule B

1er Nouvelle-Zélande (9 points)

2e îles Salomon (6 points)

3e Tahiti (3 points)

4e Vanuatu (0 point)



Tableau

Demi-finales :



Fidji - îles Salomon



Papouasie Nouvelle-Guinée - Nouvelle-Zélande



Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 19 Juillet 2026 à 12:19 | Lu 243 fois



