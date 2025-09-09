

Flottille pour Gaza: 161 militants expulsés d'Israël sont arrivés en Grèce

Jérusalem, Non défini | AFP | lundi 06/10/2025 - Le ministère grec des Affaires étrangères a annoncé que 161 des 171 militants supplémentaires de la flottille pour Gaza expulsés par Israël avaient atterri lundi après-midi à l'aéroport international d'Athènes.



Israël avait plus tôt en journée annoncé avoir expulsé 171 militants, dont l'activiste suédoise pour l'environnement Greta Thunberg, après l'arraisonnement en mer de leur convoi qui entendait percer le blocus israélien de Gaza.



Un "vol spécial de rapatriement" a atterri à Athènes avec à son bord "les 27 citoyens grecs ayant pris part à la flottille 'Global Sumud Flotilla'", et 134 "ressortissants provenant de 15 pays européens", a indiqué le ministère grec dans un bref communiqué.



A l'aéroport international d'Athènes, des militants ont déployé un immense drapeau de la Palestine dans le hall des arrivées et scandaient "liberté pour la Palestine" et "Viva viva la flotilla!", a constaté l'AFP.



Athènes n'a pas détaillé les nationalités concernées, mais selon l'antenne suédoise du Global movement for Gaza, les ressortissants suédois expulsés se trouvent à bord de ce vol.



Un peu plus tôt, Israël avait annoncé avoir expulsé 171 militants de la flottille pour Gaza vers la Grèce et la Slovaquie en diffusant des photos de Mme Thunberg et de deux autres femmes à l'aéroport de Ramon (sud) vêtues du survêtement gris en usage dans les prisons israéliennes.



Parmi les expulsés figurent des ressortissants de Grèce, d'Italie, de France, d'Irlande, de Suède, de Pologne, d'Allemagne, de Bulgarie, de Lituanie, d'Autriche, du Luxembourg, de Finlande, du Danemark, de Slovaquie, de Suisse, de Norvège, du Royaume-Uni, de Serbie et des Etats-Unis, avait ajouté le ministère.



La flottille Global Sumud est partie de Barcelone, en Espagne, au début du mois de septembre avec pour objectif de rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza et de livrer de l'aide humanitaire au territoire palestinien.



La cinquantaine de bateaux qui la constituaient ont été arraisonnés par la Marine israélienne au large de l'Egypte et de la bande de Gaza entre le 1er et le 3 octobre, de façon illégale selon les organisateurs et Amnesty international.



Israël affirme au contraire que les bateaux ont violé une zone interdite et qu'aucune aide humanitaire n'a été trouvée à bord des navires, détournés de force vers le port israélien d'Ashdod.



Selon la police israélienne, plus de 470 personnes à bord des bateaux de la flottille ont été arrêtées. Les premières expulsions ont commencé dès le 2 octobre.



Après l'expulsion de Mme Thunberg et de ses compagnons, 138 participants à la flottille restent en détention en Israël, a indiqué à l'AFP le ministère des Affaires étrangères.

