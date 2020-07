Flosse prône l'indépendance, Temaru n'y croit pas

Tahiti, le 1er juillet 2020 – Le président du Tahoera'a, Gaston Flosse, a surpris son monde mardi soir en annonçant un revirement idéologique en faveur de l'indépendance de la Polynésie française avant d'accéder à un statut d'Etat associé à la France. Le président du Tavini, Oscar Temaru, n'y croît pas et dénonce "de nouveaux appâts pour tromper l'opinion".



Passé maître dans l'art de la surenchère et de la surprise en politique, le président du Tahoera'a, Gaston Flosse, s'est encore une fois illustré mardi soir sur le plateau de TNTV. L'ancien président du Pays, dont la stratégie consiste depuis déjà plusieurs années à chasser en terre indépendantiste pour fédérer un électorat anti-Fritch, a franchi un nouveau cap idéologique à l'issue des municipales. "Unissons-nous dans l'opposition", a exhorté l'ancien président en annonçant vouloir relancer son projet de "rassemblement" autour de la bannière commune Amuitahira'a. "Il n'est pas question pour nous de créer un nouveau parti. C'est un rassemblement dans l'opposition", a expliqué Gaston Flosse évoquant la date du 29 août prochain pour "l'ouverture" du Tahoera'a. "Le Tahoera'a va changer de nom. Il va s’appeler le Amuitahira’a no te nuna’a Maohi. Nous allons changer également de ligne politique. Nous disons que l’autonomie est arrivée à ses limites et qu’elle est même est en train de régresser. Nous voulons gouverner notre pays nous-mêmes et nous sommes favorable à un statut d'Etat souverain associé à la France".



Grande différence avec le statut de "Pays associé", prôné ces dernières années par Gaston Flosse, l'État associé demande au préalable de reconnaître l'autodétermination de la Polynésie française. Gaston Flosse a d'ailleurs confirmé sur le plateau de nos confrères qu'il souhaitait désormais arriver à "l'indépendance" via un référendum. "Une certaine indépendance, ça fait 43 ans qu’on en entend parler. Ça n’a pas avancé d’un centime. Nous, nous sommes décidés, nous avons la foi et la volonté d’aboutir, et nous aboutirons".



Oscar Temaru balaye



Invité à son tour mercredi soir sur TNTV, le président du Tavini, Oscar Temaru, a rappelé les revirements idéologiques passés de Gaston Flosse : "Le premier statut d'autonomie date de 1977, et déjà à cette époque là, l'équipe de Gaston faisait le tour de l'île pour dire que l'autonomie, c'était la fin de notre pays. Et quelques années après, quand il s'est aperçu qu'il pouvait faire n'importe quoi avec ce terme là. Il en a fait son combat politique pour tromper l'opinion publique parce qu'il s'agit de ça. C'est un paquet de mensonges."



"Tout ce qu'il veut, c'est être à nouveau le Calife à la place du Calife", a raillé Oscar Temaru, proposant un débat sur la question de l'indépendance entre lui-même, Édouard Fritch et Gaston Flosse. Quant à la question de savoir si le Tavini participera à la formation proposée par le leader orange, la réponse est claire et nette : "Non, ce sont de nouveaux appâts qu'il a trouvé pour tromper l'opinion publique. C'est ce qu'il a toujours fait."