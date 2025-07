Fin heureuse pour un échouement à Fakarava

Tahiti, le 7 juillet 2025 - Le vendredi 5 juillet, le voilier maltais Nerio, un monocoque de 22 mètres, s'est échoué à Fakarava en début de soirée. Contacté aussitôt, le JRCC Tahiti a dû attendre le lendemain pour organiser une opération d'assistance et de déséchouement. Un travail de deux jours qui a nécessité le concours de la commune, de prestataires privés et d'acteurs locaux, pour sortir le bateau. Les propriétaires du navire sont sains et saufs.



Vendredi dernier, aux alentours de 19 h 30, le voilier maltais Nerio, alors en escale dans la zone sud de Fakarava, s'est échoué suite à une rupture de mouillage. La nuit étant déjà tombée à ce moment-là, impossible pour le centre de coordination de sauvetage maritime (JRCC) d'intervenir dans l'immédiat. Les occupants du voilier ont dû attendre le lendemain pour voir les premiers secours arriver avec les moyens nautiques de la pension Tetamanu et de la commune de Fakarava, tous coordonnés par le JRCC. En vain. Malgré plusieurs tentatives, le voilier n'a pu être dégagé. Il a fallu attendre le surlendemain, dimanche donc, et le concours de l'entreprise Raiatea Carénage Services, du catamaran Roccatea et des bateaux de la mairie pour déséchouer le monocoque de 22 mètres. Une fin heureuse qui, selon le haut-commissariat, “témoigne de l'efficacité de la coordination entre le JRCC Tahiti, la commune de Fakarava, les prestataires privés et les acteurs locaux”. Une intervention rapide et coordonnée qui a permis d'éviter “la perte totale du voilier et ainsi de préserver l'environnement”.



D'après communiqué