

"Fin du trafic international de stupéfiants entre la Polynésie française et les États-Unis"

Tahiti, le 11 mars 2026 - La gendarmerie annonce avoir “mis fin à un trafic international de stupéfiants entre la Polynésie française et les États-Unis”, selon un communiqué publié mardi.



L’enquête débute en juillet dernier, après la saisie d’environ un kilogramme de méthamphétamine.



En 2025, une enquête judiciaire menée conjointement par la brigade de gendarmerie des transports aériens et la brigade de recherches de Faa’a, sous l’autorité du parquet puis d’un juge d’instruction, avait permis de mettre au jour un réseau structuré d’importation de méthamphétamine en Polynésie française.



Les investigations ont révélé une organisation bien établie : la drogue était achetée aux États-Unis puis acheminée vers la Polynésie soit par colis postaux, soit par l’intermédiaire de "mules" effectuant la liaison entre Los Angeles et Papeete. L’aéroport de Tahiti-Faa’a constitue en effet la principale porte d’entrée pour ce type de stupéfiants.



40 millions de francs saisis



Dans le cadre de la commission rogatoire, les enquêteurs ont procédé à une première vague d’interpellations entre novembre 2025 et janvier 2026, conduisant à l’arrestation de douze personnes.



La semaine dernière, comme lors des opérations précédentes, l’ensemble des unités de la gendarmerie de Polynésie – antenne GIGN, PSIG de Faa’a, équipes cynophiles et unités territoriales – ont appuyé la brigade de recherches dans l’interpellation de neuf nouveaux suspects.



Au total, l’opération, conduite en moins de quatre mois par l’ensemble des unités de la gendarmerie de Polynésie, a permis le placement en garde à vue de 25 personnes, dont onze sont actuellement en détention provisoire.



Cette nouvelle phase de l’enquête a conduit au placement en détention provisoire de cinq personnes, tandis que deux autres ont été placées sous contrôle judiciaire à l’issue de leur garde à vue.



Grâce à l’appui déterminant du Groupe interministériel de recherches (GIR), spécialisé dans la lutte contre la délinquance financière, plus de 40 millions de francs d’avoirs criminels ont été saisis, comprenant des véhicules, des comptes bancaires et du numéraire.

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 11 Mars 2026 à 16:27




