Fin des liaisons aériennes : le tourisme en berne à Ua Pou

"Au moment de la réouverture des vols inter-îles, des clients locaux de Tahiti ont voulu faire une réservation. Je leur ai dit de bien s’assurer qu’il y ait des vols, car de mon côté, je ne peux rien leur garantir. Les agences de voyages avec qui je travaille à Tahiti n’ont pas encore annulé les séjours réservés depuis l’international à partir de septembre, donc il y a de l’espoir. Tout est une question d’espoir quand on décide de travailler dans le tourisme ici. Je n’ai eu droit à aucune aide du Territoire qu’ils promettaient pour tous les patentés, car ils ne me considéraient pas assez en détresse. Et pendant ce temps-là, on continue à rembourser les prêts et payer les taxes. Heureusement que je n’ai pas de salariés !".







Malgré tout, les week-ends de festivités lui amènent encore une clientèle locale. Comme pour la Pentecôte ou le week-end de la Fête des mères, où sa pension affiche complet pendant deux jours.







Du côté de la Pension Vehine, opérant depuis 1998 avec une capacité d’accueil de 12 personnes, le son de cloche est un peu différent. Snack et pizzeria tournent à plein régime grâce à une clientèle locale et aux contractuels : gendarmes mobiles, démarcheurs, et professionnels de santé viennent s'y restaurer tous les jours. Cette activité permet à Claire, la propriétaire de la pension, de payer ses salariés.







L’arrêt des avions la prive de la moitié de sa clientèle, et elle aussi doit rembourser aux clients l’intégralité de leur séjour en cas d’interruption de la ligne aérienne. Mais, affirme-t-elle, "ici, on a l’habitude et tout reprendra sans doute bientôt".







Il est possible de limiter la casse, comme chez Pukue’e, la plus ancienne pension de l’île, debout depuis 1995 et reprise en 2009 par Elisa et Jerôme. Face à ce problème récurent de liaison aérienne, ils demandent un acompte aux clients au moment de la réservation. "On s’est trouvés obligé de le faire et on a remarqué que les gens font alors un effort pour arriver [en bateau, ndlr], même si l’avion ne fonctionne pas. Sinon, on était sans cesse confronté à des annulations de dernière minute alors que les chambres sont faites et les excursions organisées".







Et aujourd’hui, c’est toute une affaire pour réorganiser l’agenda des réservations, car il faut trouver une date ultérieure à laquelle reporter les voyages qui ont été annulés avec la crise du Covid-19 et ensuite à cause de l’arrêt des avions. "Les agences de voyages avec lesquelles nous travaillons, et ça représente 60 % de nos séjours, ne fonctionnent qu’avec l’avion car elles n’ont pas d’assurance pour la traversée en bateau entre Nuku Hiva et Ua-Pou. Et puis, il n’y a que trois ATR par semaine qui font Tahiti - Nuku-Hiva, donc c’est une difficulté en plus" explique Jérôme.