Fin de la grève à la Banque de Polynésie

Tahiti le 30 mars 2025. Dans un communiqué envoyé ce dimanche par l'intersyndicale, les grévistes expliquent avoir mis fin au mouvement après plusieurs jours de mobilisation.



"Le mouvement de grève au sein de la Banque de Polynésie prend fin", explique le communiqué. "Cet accord, fruit d’échanges constructifs entre les représentants du personnel et la direction, marque une avancée significative pour la prise en compte des revendications." L'intersyndicale explique avoir "obtenu des engagements qui permettent de préserver les droits des salariés et d’améliorer la reconnaissance de leurs efforts".



"Toutefois", poursuit l'intersyndicale, "nous resterons particulièrement vigilants quant à leur application et au respect des accords conclus." Concernant les suppressions d’emplois envisagées, les grévistes réaffirment leur préoccupation quant aux conséquences sociales qu’elles pourraient engendrer. "Nous veillerons à ce que chaque situation soit traitée avec équité et responsabilité", explique le courrier envoyé aux rédactions.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 30 Mars 2025 à 12:00 | Lu 1572 fois