Fin de la grève à l’Apair-Apurad

Patrick Galenon

Secrétaire général de la CSTP-FO

“Ils ont peut-être battu un record concernant la longévité”





“Cela va peut-être être un peu dur de reprendre, mais ne vous inquiétez pas, on va arriver à ce que l’on souhaite (…). C’est toujours émouvant ces moments-là, car cela fait plus d’un mois et demi qu’ils ont combattu (...). Je peux les féliciter, non seulement c’est une première mais ils ont peut-être battu un record concernant la longévité. Ce qui me chagrine (…) c’est qu’on aurait pu peut-être signer un protocole durant les cinq jours de préavis. Malheureusement, cela n’a pas été le cas (…). Et si on fait les calculs, l’Apair-Apurad a perdu de l’argent. Je pense que dans l’esprit de la direction (…) ils pensaient que les salariés allaient lâcher très rapidement, mais dès le début, j’ai su qu’ils avaient un caractère fort et qu’ils allaient tenir.”





Averii Lachaux, déléguée syndicale CSTP-FO

“C’était essentiel de poser les bases”





“On a mis des garde-fous pour veiller à ce que la reprise se passe le mieux possible. C’était un point crucial, dans nos revendications, les risques psycho-sociaux concernaient neuf points sur dix, donc c’était un très gros morceau pour nous. Et c’était essentiel de poser les bases (…). C’était beaucoup de concession de part et d’autre et je pense qu’à un moment donné, on a trouvé une issue qui soit digne de chaque partie mais aussi qui garantisse la sécurité des salariés qui retourneraient en poste (…). Nous, on a fait notre part, et d’un point de vue considération, les choses vont certainement changer un petit peu.”