

Fin de l'éruption du Piton de la Fournaise à La Réunion

Saint-Denis de La Réunion, France | AFP | mercredi 25/03/2026 - L'éruption du Piton de la Fournaise, le volcan de Réunion, s'est arrêtée mercredi à 16H30 heure locale (13H30 à Paris), a indiqué l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF).



Le volcan était entré en éruption le 13 février. Un mois plus tard, le 13 mars, la lave avait traversé la route nationale 2 reliant l'est au sud de l'île, compliquant considérablement les conditions de circulation entre les deux zones de ce département français de l'océan Indien.



Dans la nuit du 15 au 16 mars, un bras de lave avait plongé dans la mer.



Ce type d'événement ne s'était plus produit depuis 2007.



La rencontre entre la lave incandescente et l'eau a généré la formation d'une plateforme large de 8,4 hectares avec une avancée de 193 mètres sur l'océan", souligne l'OVPF.



"La coulée principale (...) continue d'alimenter une plateforme à l'océan, sur laquelle les circulations de lave se font désormais majoritairement en tunnel", précise-t-on de même source.



"Arrêt définitif, reprise de l'activité sur le même site ou sur un autre site, aucune hypothèse n'est écartée quant à l'évolution de la situation", ajoute l'OVPF.



"Des épisodes similaires ont déjà été observés, avec des reprises brutales de l'activité éruptive après une phase d'arrêt", avertissent les volcanologues.



L'événement a attiré des milliers de personnes parfois prêtes à prendre tous les risques pour approcher les coulées de lave au plus près.



La préfecture a publié plusieurs mises en garde et appels à la vigilance contre les risques de brûlures et de problèmes respiratoires en raison des gaz toxiques émis par la rencontre de l'eau et de la lave.



Les éruptions du volcan de La Réunion sont qualifiées d'effusives ou de type hawaïen. La lave s'écoule en majeure partie sur la surface du volcan, à la différence des éruptions explosives qui crachent des nuages de cendres haut dans le ciel.



le Mercredi 25 Mars 2026 à 05:57 | Lu 58 fois





