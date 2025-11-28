

Fin de l’aventure hawaiienne

Tahiti, le 21 décembre 2025 - Durant un mois, nos meilleurs surfeurs ont participé à la mythique Triple Crown de Hawaii. Trois étapes comptant pour le championnat WSL des Qualifying Series, qui a vu le sacre de Kiara Goold lors de la HTA Sunset Pro, mais aussi de très belles performances de nos représentants. Épaulés par la Fédération tahitienne de surf durant les deux premières étapes, nos ‘aito ont encore tout donné lors de la dernière manche de ce périple hawaiien. Avec la présence exceptionnelle, sur cette Florence Pipe Pro, de Kauli Vaast et Vahine Fierro, la délégation polynésienne a connu des fortunes diverses, mais a porté haut les couleurs du pays.



Ce fut une fin d’année intense pour le surf tahitien. Partie avec une large délégation pour tenter de performer lors de la Triple Crown, la Fédération tahitienne de surf a apporté un confort très important aux surfeurs et surfeuses présents pour cet événement. Un surf trip qui comprenait trois étapes décisives pour la qualification aux Challenger Series, l’antichambre du Championship Tour, qui regroupe l’élite du surf mondial. Lors des deux premières manches, nous avons pu assister au sacre de Kiara Goold, vainqueure de la HTA Sunset Pro, où elle s’est imposée en finale face à sa compatriote Aelan Vaast, auteure d’une très belle quatrième place. À noter également la cinquième place de Mihimina Braye lors de la deuxième étape, la Haleiwa Pro. Notre ‘aito se bat pour une qualification en CS (Challenger Series) et n’est pas loin d’atteindre son objectif.



De très belles performances qui ont fait de nos athlètes de sérieux concurrents pour la dernière manche hawaiienne, disputée sur le mythique spot de Pipeline. Une étape rallongée afin de permettre à la fine fleur du surf hawaiien de se mêler aux compétiteurs du QS (Qualifying Series), mais aussi pour accueillir des guest stars comme nos deux champions Kauli Vaast et Vahine Fierro. Tous deux engagés dans les divisions supérieures, cette opportunité de surfer Pipeline leur a permis de préparer leurs prochaines échéances respectives, qui se dérouleront sur ce même spot.



Malgré l’absence de la jeune génération, partie représenter le pays aux Championnats du monde juniors, la Team Tahiti était bien représentée à la Florence Pipe Pro. Mihimina Braye, Turo Ariitu, Tereva David, Aelan Vaast ou encore Kiara Goold étaient bien présents, en compagnie des autres surfeurs et surfeuses polynésiens, pour tenter d’aller chercher le titre. Exemptés du premier tour réservé aux jeunes surfeurs tahitiens, nos ‘aito ont intégré la compétition directement au round of 96, voire au round of 64 pour les mieux classés. Les filles, moins nombreuses, ont débuté en seizièmes de finale.



Tereva David en quart de finale



Entrés progressivement dans la compétition, les hommes ont su tirer leur épingle du jeu, même si les conditions n’étaient pas faciles. Plusieurs fois reportés, les appels étaient difficiles à mettre en place. Malgré cela, Haunui David, Peio Charriaud Ostolozaga et Kéo Tamatoa Chabrier ont réussi à se sortir du piège hawaiien pour rejoindre leurs copains au deuxième tour. En revanche, Maunakea Hioe n’a pas trouvé les solutions sur ces vagues particulières et n’a pu suivre ses coéquipiers. Son surf aura néanmoins gagné en expérience grâce à ces trois étapes.



En seizièmes de finale, nos ‘aito ont connu des fortunes diverses. Tout juste entré en lice, notre leader Mihimina Braye s’est incliné, tout comme Turo Ariitu, auteur jusque-là d’une très belle Triple Crown. Même sort pour Peio Charriaud. C’est notre champion olympique Kauli Vaast qui a repris le lead en dominant sa série, suivi de l’expérimenté Tereva David. Ils étaient accompagnés en huitièmes de finale par Kéo Chabrier, Eimeo Czermak et Haunui David, qui poursuivait son beau parcours. Malheureusement, aux portes des quarts de finale, seul Tereva David est parvenu à passer ce round. Il était donc l’unique représentant tahitien dans le sprint final. Mais il n’a rien pu faire face à la puissance hawaiienne, incarnée notamment par Eli Hanneman et Luke Tema. Il termine quatrième de sa série, mais sa régularité durant ce mois de compétition aura été exemplaire.



Aelan Vaast et Vahine Fierro dans le dernier carré



Chez les filles, la délégation était moins nombreuse : Takihei Ellacott, Kohai Fierro, Aelan Vaast, Kiara Goold et Vahine Fierro. Ces deux dernières bénéficiaient d’un accès direct aux quarts de finale en raison de leur classement mondial. La compétition a fait rage dans les gros tubes de Pipeline. Face à des surfeuses comme Gabriela Bryan, n°3 mondiale, ou Carissa Moore, deuxième à la Haleiwa Pro, nos hine ont très bien surfé, mais seules Aelan Vaast et Vahine Fierro ont atteint les demi-finales. Réunies dans la même série, elles n’ont toutefois pas pu se défaire de la Hawaiienne Gabriela Bryan et de l’Australienne Ruby Berry.



Une aventure hawaiienne qui s’achève avec beaucoup d’espoir pour l’avenir du surf polynésien. L’année 2026 s’annonce intense et pleine d’attentes pour nos ‘aito. Avant cela, place à quelques jours de repos bien mérités.







