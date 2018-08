Filmer le patrimoine culturel immatériel, une initiative subventionnée

PAPEETE, le 22 août 2018 - Chercheurs et réalisateurs qui souhaitent mettre en avant le patrimoine culturel immatériel polynésien peuvent envoyer leur projet de documentaire pour bénéficier d'une aide au ministère de la Culture. Vous avez jusqu'au 1er octobre.



Le département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique (DPRPS) de la direction générale des patrimoines du ministère de la Culture encourage la production de films dont la matière est directement issue d’un travail de recherche en associant producteurs et réalisateurs et en assurant une part de leur financement.



Il ne s’agit pas de films de commande, le réalisateur gardant la pleine responsabilité du film, mais d’œuvres de création, où s’affirment des points de vue et des idées et une maîtrise du langage cinématographique sur la base d’une pratique de terrain.



Les projets doivent concerner le territoire français (hexagonal et ultra-marin), soit exclusivement, soit dans le cadre d’une approche comparative.



Ils peuvent interroger la notion de patrimoine culturel immatériel (PCI) (expressions et traditions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituels, pratiques festives, savoir-faire de l’artisanat traditionnel, connaissances et pratiques en lien avec la nature et l’univers), y compris à travers les figures des détenteurs de ces pratiques culturelles traditionnelles.



La date limite d’envoi des dossiers est fixée au lundi 1er octobre 2018, cachet de la poste faisant foi. La sélection des dossiers lauréats interviendra le lundi 8 octobre 2018 après-midi et tous les candidats seront prévenus des résultats de cette sélection.



Le paiement de la subvention attribuée aux lauréats interviendra en deux phases : 60 % à la notification de la sélection du projet et le solde (40 %) à la notification du parfait achèvement, sur remise des livrables et d’un compte d’emploi portant sur le montant total du projet.