

Fierro frôle le dernier carré, Vaast passe en quarts

Tahiti, le 1er septembre 2026 - Sur des vagues parfaites déroulant sur le récif fidjien de Cloudbreak, les deux ambassadeurs du surf polynésien ont une nouvelle fois fait parler leur science du tube. Si Vahine Fierro a vu son parcours s’arrêter ce mardi en quarts de finale au terme d’un duel haletant, le champion olympique Kauli Vaast figure parmi les huit derniers de la compétition.



Le spot mythique de Cloudbreak a offert un spectacle de très haut niveau pour le retour de la compétition dans les eaux fidjiennes. Alignée en quarts de finale ce mardi 1er septembre, Vahine Fierro est passée à un cheveu d'une qualification pour le dernier carré. Opposée à la Canadienne Erin Brooks, la reine de Teahupo'o a livré une prestation solide dans des conditions exigeantes, s'inclinant d'un souffle avec un minuscule écart de 0,43 point.



Malgré cette élimination cruelle aux portes des demi-finales, la native de Huahine signe une très belle 5e place sur cette 8e étape du Championship Tour (CT). Un résultat précieux dans la course au maintien : actuellement 19e du classement général provisoire, la Tahitienne engrange des points vitaux pour espérer consolider sa place sur l'élite du surf mondial la saison prochaine.



Dans le tableau masculin, la dynamique polynésienne reste au sommet grâce à Kauli Vaast. Après avoir survolé son tour précédent face à l’Américain Crosby Colapinto (16.17 contre 10.43), le champion olympique a confirmé son excellente forme en domptant un cador du circuit. En huitièmes de finale, le jeune Polynésien s'est défait avec maîtrise du Brésilien Miguel Pupo, actuel 4e mondial (19.07 contre 11.17).



Grâce à cette victoire majeure sur les gauches tranchantes de Cloudbreak, Kauli Vaast se hisse en quarts de finale. Installé au 11e rang mondial du classement provisoire de la World Surf League (WSL), le Polynésien aborde la suite de la compétition en pleine confiance, avec le dernier carré et une grande performance sur le CT en ligne de mire.



Il affrontera le vainqueur de la série entre Barron Mamiya et la vedette du circuit, Gabriel Medina.

Rédigé par Bertrand Prévost le Mardi 1 Septembre 2026 à 18:39 | Lu 449 fois



