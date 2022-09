Fidji: le Premier ministre inquiet au sujet de son fils accusé d'agression en Australie

Sydney, Australie | AFP | samedi 17/09/2022 - Le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama a fait part samedi de son inquiétude au sujet de son fils, accusé de violence domestique en Australie.



Ratu Meli Bainimarama, 36 ans, qui fait l'objet de 17 chefs d'accusations dont agression, étranglement et diffusions de photos intimes sans consentement, a comparu jeudi devant un tribunal australien.



"Mon fils n'est pas membre du gouvernement fidjien et il ne s'agit pas d'une affaire politique ou diplomatique", a estimé le Premier ministre des îles Fidji dans un communiqué.



Il a reconnu que son épouse et lui sont "profondément inquiets et perturbés par ces accusations".



"Au cours de mon mandat de Premier ministre, j'ai ouvertement et régulièrement condamné les violences perpétrées contre les femmes et les enfants, et cet engagement est inébranlable", a-t-il ajouté.



Ratu Meli Bainimarama a été arrêté le 8 septembre dans l'État du Queensland et extradé vers la Nouvelle-Galles du Sud.



Un juge australien a d'abord émis une ordonnance afin que son nom n'apparaisse pas, empêchant ainsi les médias de mentionner son identité.



Mais cette mesure, contestée par la télévision australienne ABC, a été levée vendredi par un tribunal de Sydney.



M. Bainimarama a été libéré sous caution et l'affaire a été reportée au 13 octobre.