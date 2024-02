Fidji: l'ex-Premier ministre Bainimarama de nouveau inculpé

Suva, Fidji | AFP | mardi 12/02/2024 - L'ancien Premier ministre fidjien Frank Bainimarama a été de nouveau inculpé d'abus de pouvoir mardi et devait passer la nuit en détention avant une comparution prévue devant le tribunal.



Âgé de 69 ans, M. Bainimarama s'était emparé du pouvoir lors d'un coup d'Etat mené sans effusion de sang en 2006 et a dirigé l'archipel du Pacifique jusqu'aux dernières élections de décembre 2022.



Il a été inculpé mardi dans le cadre de l'affaire du licenciement illégal de deux policiers en 2021.



Il sera "maintenu en détention au poste de police de Totogo ce soir, et sera présenté au tribunal de première instance de Suva demain", a déclaré l'officier supérieur de police Mesake Waqa.



L'ancien commissaire de police et allié de M. Bainimarama, Sitiveni Qiliho, a également été inculpé.



Aucun autre détail n'a été communiqué dans l'immédiat.



Depuis son départ du pouvoir, l'ancien Premier ministre fait face à une série de poursuites judiciaires.



La semaine dernière, M. Bainimarama a été libéré sous caution après avoir passé une nuit en prison pour une autre accusation d'abus de pouvoir.



En octobre, il a été déclaré non coupable d'entrave à la justice dans une troisième affaire.



M. Bainimarama avait été accusé d'utiliser son influence politique pour mettre un terme à des enquêtes policières sensibles ou pour mettre à l'écart des officiers qui ne voulaient pas répondre à ses exigences.