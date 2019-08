Festival international de jazz : musique et environnement

On attend de grands noms de la musique au festival international de soul et de jazz en septembre

PAPEETE, le 20 août -", rapporte Fabien Dinard, directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF). "".À ses côtés se trouveront : Théo Croker, "", Alain Jean Marie, "", les Glossy Sisters, chanteuses a capella, "", selon jazz Radio.Le Conservatoire artistique de la Polynésie française soutient le festival porté et produit par Fred Dubuis et sa société 2DZP Productions. Il est par exemple impliqué dans l'organisation des masters class (voir encadré) et sera sur scène avec son Big Band.Le Big Band dirigé par Frédéric Rossoni (qui dirige également le département jazz du conservatoire) sera au programme de la dernière soirée avec les Vaiteani ainsi que des invités. Il a déjà commencé à répéter.À ce propos, Frédéric Rossoni parle "", et de "". Il ajoute : "".Fred Dubuis imagine depuis longtemps un grand événement différent. "J." Aussi, pendant leur séjour, les chanteurs et musiciens internationaux assureront des masters class, ils sont invités à monter sur scène avec des artistes locaux.Par ailleurs, "", ajoute Fred Dubuis. Ailleurs, grâce au jazz et à la soul, de petites villes ont acquis une grande renommée. "." Tahiti a toutes ses chances, "".Fred Dubuis insiste : "". (Lire aussi l'encadré). Le festival international de jazz et de soul met à l'honneur la musique. Il affiche une dimension écologique forte malgré les contraintes.", a enfin indiqué Frédéric Cibard, chargé de communication au CAPF.