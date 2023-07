Festival des îles : Un tournoi très ouvert au futsal

Tahiti, le 19 juillet 2023 - Mis à part Rapa, qui survole le groupe A, le tournoi de futsal semble encore très ouvert mercredi pour cette 12e édition du Festival des îles.



À l'issue de la deuxième journée du tournoi de futsal du Festival des îles, difficile de sortir une véritable tendance et de trouver de sérieux outsiders à l'équipe de Rapa, double tenante du titre. La formation des Australes qui a d'ailleurs continué à dérouler ce mercredi. Un net succès 12-1 contre Moorea pour se lancer. Score sans appel notamment marqué par un quadruplé de Vincent Tinomoe et par un triplé de Akareva Riaria. Les champions en titre ont ensuite enchainé par une nouvelle victoire en fin d'après-midi face au Team Terapu Futsal de Taha'a sur le score de 4-2. Vincent Tinomoe en a profité pour marquer un doublé et revenir ainsi à la hauteur de son partenaire, Akareva Riaria, en tête du classement des buteurs avec chacun douze réalisations.



Sans surprise Rapa survole le groupe A avec quatre victoires en autant de rencontres disputées. Derrière le leader incontesté du groupe, les équipes de Taha'a, Hiva Oa, Hao et Arutua tentent de tirer leur épingle du jeu. Pour ce qui est du groupe B, la formation du Mato Futsal, de Huahine est pour le moment aux commandes avec trois victoires en trois matchs après deux journées de compétition. Derrière la formation de Huahine les équipes de Takaroa, Fatu Hiva ou encore Rurutu et Rimatara sont toujours au contact.



Les équipes de Papeete sortent la tête de l'eau



Dans les groupes C et D, qui rassemblent les formations de Tahiti, bien malin sera celui qui devinera les équipes qualifiables pour les phases finales du tournoi. Seule petite tendance notable celle de l'équipe de Temauri Village, de Papeete. Engagée dans le groupe C, les joueurs de la capitale occupent pour le moment la tête de la poule avec trois succès en trois matchs. Deux nouvelles victoires pour le Temauri Village ce mercredi face au Team Fetia (8-2), de Pirae, et contre le Team Veena (8-5), de Faa'a.



Derrière l'équipe du Temauri Village tout le monde a déjà perdu au moins un match. La formation de Papara, après une défaite et une victoire mardi, a une nouvelle fois alterné le bon et le moins bon ce mercredi. Le bon avec un succès convainquant contre le Team Veena (5-3) puis le moins bon avec une défaite contre le Team Fetia (5-3). Toujours dans le groupe C, les équipes de Mahina, Punaauia et de Pirae sont sur la même dynamique que Papara en alternant victoires et défaites après deux journées de compétition.



Enfin dans le groupe D, une autre formation de Papeete, les Tamarii Skate Park, ont pris également un petit ascendant. Ces derniers affichent aussi un bilan de trois victoires en autant de rencontres et sont donc installés en tête de la poule. Et même tendance que dans le groupe C, derrière le leader de la poule aucune autre formation ne se détache pour le moment après avoir alterné victoires et défaites entre mardi et mercredi. On espère que la troisième journée, ce jeudi, permettra d'y voir plus clair dans les différents tableaux.

​Les résultats de la 2e journée au futsal Groupe A

Rapa-Moorea : 12-1

Hiva Oa-Tubuai : 4-2

Arutua-Hao : 4-4, Arutua l'emporte aux tirs au but 1-0

Rapa-Taha'a 2 : 4-1

Hao-Tubuai : 2-0



Groupe B

Rurutu-Taha'a 1 : 4-1

Takaroa-Fatu Hiva:5-2

Huahine-Rimatara:1-0



Groupe C

Pirae 1-Punaauia 1 : 2-1

Papara-Faa'a 2 : 5-3

Papeete 2-Pirae 3 : 8-2

Mahina-Pirae 1 : 3-1

Pirae 3-Papara : 5-3

Papeete 2-Faa'a 3 : 8-5



Groupe D

Faa'a 1-Pirae 2 : 7-0

Punaauia 2-Papeete 3 : 3-3, Punaauia l'emporte aux tirs au but 1-0

Papeete 1-Arue : 4-2

Punaauia 2 – Pirae 2 : 6-0

Pueu-Arue : 8-2

Faa'a 1-Papeete 3 : 3-3, Faa'a l'emporte aux tirs au but 1-0

