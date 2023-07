Festival des îles : Tiare Hinano et Tohie'a s'accrochent à Samine dans le groupe des îliens

Tahiti, le 19 juillet 2023 - Après sa défaite aux tirs au but ce mercredi face à l'AS Tamarii Tainuu, l'AS Samine, leader du groupe B, voit revenir sur ses talons l'AS Tiare Hinano et l'AS Tohie'a. Les mauves de Pihaena qui ont signé deux victoires ce mercredi, alors que les blancs de Afareaitu ont étrillé l'AS Fauna Nui sur le score de 14-0.



Malgré la pluie qui s'est abattue ce mercredi, la pelouse de Fautaua a résisté à l'inondation et le tournoi de foot à onze du Festival des îles a pu poursuivre son copieux programme. Ce mercredi, dix rencontres se sont donc jouées sur un terrain très gras. Et l'on retiendra de cette troisième journée que le leader du groupe B, qui rassemble les 11 formations des îles, l'AS Samine, de Uturoa, a connu son premier coup d'arrêt dans la compétition.



Opposés à une autre équipe de Raiatea, l'AS Tamarii Tainuu, de Tumaraa, les joueurs Samine ont concédé l'ouverture du score en deuxième période après un but de Karl Miro (1-0, 35e). Steevy Chong Hue et ses partenaires de Uturoa néanmoins trouver les ressources pour revenir au score par l'intermédiaire de Yannick Moeino (1-1, 43e). Dos à dos à l'issue des 50 minutes de jeu, les deux équipes se sont donc départagées aux tirs au but. Une séance qui a vu l'AS Tamarii Tainuu l'emporter 3-2.



Un premier revers qui n'a cependant pas entamé le moral des joueurs de l'AS Samine. Pour leur deuxième match, ce mercredi face, une nouvelle fois, à une équipe de Raiatea, l'AS TRM, les joueurs de Uturoa se sont imposés sur le score de sans appel de 4-0. Une victoire qui permet à l'AS Samine de conserver un petit matelas d'avance en tête du groupe B.



Tiare Hinano enchaine deux matchs en deux heures



Et derrière l'équipe de Uturoa, ça pousse fort avec deux formations de Moorea : l'AS Tiare Hinano et l'AS Tohie'a. Les mauves de Pihaeana ont signé ce mercredi deux nouvelles victoires. Une première, très convaincante, contre l'AS TRM (3-1). Puis, deux heures après ce succès, les footballeurs de Tiare Hinano enchainaient avec leur seconde rencontre face à l'AS Saint-Etienne, de Ua Pou. Les Marquisiens qui étaient également en course pour la troisième place du groupe B. Les joueurs de la Terre des hommes ont d'ailleurs profité de la fatigue de leurs rivaux de Moorea pour monopoliser le ballon. Une possession stérile puisque l'AS Saint-Etienne concédera le premier but du match juste avant la pause, sur un contre conclu par Moana Fanaurai (1-0, 25e). L'AS Tiare Hinano a ensuite fait le break en deuxième période grâce à une réalisation de Tekaviu Teihotu (2-0, 37e). Les Marquisiens réduiront la marque en fin match par Jonathan Tekohuotua (2-1, 45e) mais à l'arrivée c'est bien l'AS Tiare Hinao qui l'a emporté, pour une quatre victoires en cinq matchs, plaçant la formation de Pihaena à la deuxième place du groupe.



À la troisième place on retrouve donc Tohie'a qui n'a disputé qu'une seule rencontre ce mercredi. Les rouge et blanc de Afareaitu n'ont pas eu de mal à signer leur quatrième succès en autant de matchs face à une très faible équipe de l'AS Fauna Nui, de Huahine, qui n'a pu aligner que huit joueurs pour cette rencontre. À 11 contre 8 l'AS Tohie'a a logiquement déroulé pour s'imposer 14-0 avec notamment la moitié des buts inscrits par Herehaunui Ferrand. Tohie'a pointe ainsi à trois points de Samine mais avec un match en retard par rapport à l'équipe de Raiatea.

Les résultats de la deuxième journée du groupe B

Rédigé par Désiré Teivao le Mercredi 19 Juillet 2023 à 20:54 | Lu 209 fois