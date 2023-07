Festival des îles : Moorea en force en quart de finale du tournoi de foot

Tahiti, 20 juillet 2023 - Les quatre clubs de Moorea, l’AS Tohie’a, l’AS Mira, l’AS Tiare Hinano et l’AS Tamarii Tapuhute seront au rendez-vous des quarts de finale du tournoi de football du Festival des îles ainsi que l’AS Team Faehiri des Marquises. Le dernier billet du groupe B réservé aux iliens se jouera entre l’AS Saint-Etienne des Marquises et l’AS Samine de Raiatea. Vini Vini est aussi qualifié au titre du groupe A ouvert à des équipes de Tahiti et qui offre deux billets pour les quarts.



La quatrième des cinq journées de la phase qualificative du tournoi de football du Festival des îles a souri aux clubs de Moorea qui ont enchaîné les succès, seul Tiare Hinano a encaissé une défaite mais c’était contre Tohie’a une autre formation de l’île sœur. C’était d’ailleurs le match au sommet du programme de jeudi, Tiare Hinano et Tohie’a occupant en effet les deux premières places du classement au terme de la 3è journée. Tohie’a a pris le match en main et ouvert le score à la 9è minute par Herehaunui Ferrand (1-0). La rencontre s’est rééquilibrée par la suite mais Tohie’a a conforté son avantage en marquant en début de 2è période par Vaitua Teraitua (2-0).



Tiare Hinano a tenté de pousser mais son adversaire a géré tranquillement son avantage sans puiser dans ses réserves car Tohie’a disputait un 2è match en fin d’après-midi contre Samine. La formation de Raiatea était sous pression au moment de rencontrer Saint Etienne pour sa première rencontre du jour car elle a eu match perdu sur tapis vert la veille contre TRM pour avoir aligné un joueur qui avait reçu deux cartons jaunes dans des rencontres précédentes et qui n’aurait pas dû jouer. Vainqueur 4-0 de TRM, Samine perdait ses 4 points et était même pénalisé d’un point.



Mauvaise journée pour Samine



Les joueurs de Raiatea pensaient bien se refaire contre Saint Etienne quand la rencontre tournait en leur faveur sur un but de Jocelyn Muntaner à la 19è minute (1-0). Samine a eu de multiples occasions de doubler la mise en seconde mi-temps mais manquait de réalisme. Et à l’attaque de la dernière minute, Saint Etienne égalisait par Jonathan Tekohuotetua (1-1). Samine pouvait s’en vouloir d’autant que la formation de Raiatea perdait la rencontre aux tirs au but (6-5).



Ça relançait Saint Etienne pour la qualification aux quarts de finale et ça mettait Samine dans l’obligation de gagner son match contre Tohie’a en fin de journée pour assurer sa place en quart. Mais les joueurs de Raiatea se sont inclinés 1-0 et s’ils ne sont pas encore éliminés, ils sont tout de même en fâcheuse posture à la 6è place car ils sont exempts de la dernière journée vendredi et Saint Etienne 7è peut leur passer devant en cas de succès contre Tapuhute. Dans le duel marquisien jeudi, si saint Etienne qui détient le record de victoires dans le tournoi (quatre d’affilée entre 2012 et 2015) s’est imposé aux penalties contre l’AS Faehiri, C’est bien cette dernière qui a l’assurance de participer aux quarts de finale vendredi soir.



Deux matches dans le groupe A en soirée, Air Tahiti Nui-Vini Vini et Tamarii Punaruu-EDT. Vini Vini est déjà qualifié pour les quarts et la lutte s’annonce indécise pour le deuxième billet.