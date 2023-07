Festival des îles : Les Marquisiennes de l’AS Team Faehiri au palmarès du foot féminin

Tahiti, le 23 juillet 2023 - Le tournoi de football féminin du Festival des îles a couronné samedi l’AS Team Faehiri de Fatu Hiva. Les Marquisiennes se sont imposées (1-1, 1-0 tab) en finale face à l’AS Tapuhute de Moorea. L’AS Saint Etienne de Ua Pou a pris la 3è place du tournoi face à Samine de Raiatea en s’imposant également aux tirs au but (0-0, 3-2 tab).



Le tournoi de football féminin dont les matchs se sont joués à huit sur demi-terrain était exclusivement réservé aux îliennes cette année, alors que seul TRM de Raiatea avait représenté les îles lors de la dernière édition du Festival des îles en 2019 face aux clubs de Tahiti, Te Ui Tefana ayant alors remporté le tournoi. Ceci laisse entendre que le football féminin se développe doucement mais sûrement hors de Tahiti et notamment aux Marquises qui a aligné quatre clubs cette semaine : Faehiri (Fatu Hiva), Saint Etienne (Ua Pou), Mahitoa (Fatu Hiva) et Hoata Nui (Nuku Hiva). Samine de Raiatea, Fauna Nui de Huahine et Tapuhute de Moorea ont complété le plateau féminin.



Troisième du dernier Championnat de Tahiti de division 1, Tapuhute faisait figure de favori et si l’équipe de l’île Sœur a confirmé son statut en parvenant en finale, elle a néanmoins échoué sur la dernière marche pour décrocher le trophée. Premier de la phase de poule, Tapuhute s’est défait (2-1) samedi matin de Samine en demi-finale, les joueuses de Raiatea faisant néanmoins douter celles de Moorea en fin de rencontre sur le terrain de Fautaua. Dans l’autre demi-finale à suivre, choc marquisien entre les dames de Ua Pou de l’AS Saint Etienne et celles de Fatu Hiva de l’AS Team Faehiri. Le match fut globalement équilibré mais sans but et la loterie des tirs au but a souri à Faehiri. Score final de nouveau vierge entre Saint Etienne et Samine lors du match pour les 3è et 4è place samedi après-midi, mais les tirs au but ont cette fois-ci servi la cause de l’AS Saint Etienne qui prend la 3è place du tournoi tout comme ce fut le cas de l’équipe masculine chez les hommes, le déplacement de l’AS Saint Etienne à Tahiti étant donc globalement plutôt réussi.

Faehiri renverse Tapuhute en finale Un favori évident en finale du tournoi féminin avec l’AS Tapuhute fort de beaucoup plus de vécu dans la discipline que l’AS Team Faehiri. Mais méfiance quand même du côté des joueuses de l’île Sœur qui n’avaient battu les Marquisiennes qu’aux terme de la série de tirs au but en match de poule.



La formation de Haapiti a néanmoins confirmé la tendance en première mi-temps en dominant nettement les débats et en menant 1-0 au repos grâce à un but de Terauvine Taurua à la 7è minute. Mais changement de physionomie en deuxième période, Faehiri dominant à son tour la rencontre et égalisant à la 37è minute par Grace Matuanu (1-1). Christine Kohueinui l’attaquante phare de Faehiri et ses partenaires ont continué à pousser mais sans trouver l’ouverture. Un seul tir au but a toutefois suffi aux Marquisiennes pour remporter le titre, Tapuhute manquant sa première tentative.



Enorme joie dans le camp des joueuses de Fatu Hiva, l’entraîneur Etienne Tuieinui étant lui aussi euphorique d’autant que la victoire de ses joueuses constitue une surprise : ’’On savait que l’on avait des qualités mais pour notre première participation au Festival des îles, on n’envisageait pas de gagner le tournoi. Et puis on a été bien bousculées en première mi-temps par Tapuhute. Au repos, j’ai donné des consignes aux joueuses qui ont repris le match avec un tout autre état d’esprit et je pense que l’on a bien fait honneur au football féminin des Marquises en gagnant le tournoi avec la manière en finale’’.



Et de fait, l’AS Faehiri fait un lauréat très crédible au tournoi de football féminin du Festival des îles. Confirmation attendue du développement qualitatif et quantitatif du football féminin aux Marquises lors de la prochaine édition du Festival des îles.

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 23 Juillet 2023 à 09:38 | Lu 200 fois