Festival des îles : Huahine, Takaroa et Fatu Hiva à la bagarre dans le groupe B

Tahiti, le 20 juillet 2023 - Leader invaincu du groupe B, le Team Mato de Huahine a concédé sa première défaite, ce jeudi, contre l'AS Mahitoa Futsal, de Fatu Hiva, sur le score de 4-3. Un résultat qui rebat complètement les cartes dans la poule. L'équipe de Takaroa, après son succès face à Rurutu (3-2), se mêle également à la bagarre pour la première place du groupe.



À l'issue de la troisième journée du tournoi de futsal du Festival des îles, dans le groupe B, le suspense tient encore avec trois équipes en course pour la première place. Et pour cela, il faut remercier la vaillante et talentueuse formation de l'AS Mahitoa Futsal, de Fatu Hiva, qui après sa victoire face au Team Mato, de Huahine, ce jeudi dans la salle de JT, a complètement rebattu les cartes dans la poule. Avant cette troisième journée, les joueurs des îles Sous-le-Vent caracolaient en tête avec trois victoires en autant de matchs joués. Les Marquisiens du Sud, pour leur part, étaient la bonne surprise du groupe avec deux succès convaincants face à l'AS Faaaha Nui Futsal de Taha'a (3-1) et contre l'AS Metuaarii Futsal de Rurutu (4-2). Ce match face au Team Mato apparaissait donc comme un gros test pour l'AS Mahitoa. Un test réussi haut la main pour les joueurs de la Terre des hommes.



Pierre Mititai (12e) et Teaonui Pou (13e) ont mis la formation des Marquises sur les bons rails en première période. Dans la foulée, Hitinui Temaiana (2-1, 15e) permettait à l'équipe de Huahine de recoller avant la pause. Puis à la reprise, l'intensité est montée d'un cran, autant sur le terrain que dans les tribunes de la salle de JT. Si les joueurs des Raromata'i tenaient mieux le ballon, ces derniers se sont fait prendre en contre. À deux reprises, Tekuhei Kiihapaa (21e et 27e) prenait de vitesse la défense du Team Mato pour donner un matelas de trois buts à l'AS Mahitoa (4-1). Le Team Mato n'allait néanmoins pas rendre les armes. Arii Teuruarii (28e) redonnait espoir aux siens. Et dans les dix dernières minutes, la formation des îles Sous-le-Vent allait insister mais s'est heurtée à des Marquisiens vaillants en défense. Et le but de Hitinui Temaiana en fin match (39e) n'allait rien changer à l'issue de la rencontre. À l'arrivée, l'AS Mahitoa l'emportait sur le score de 4-3 et recollait à son adversaire en tête du classement du groupe B.

Takaroa résiste à Rurutu Et une troisième équipe se mêle à la lutte pour la première place du groupe. La formation de Takaroa, emmenée par son tāvana/joueur, Panaho Temahaga, s'est en effet bien reprise après sa défaite, mardi, contre Huahine (6-3) pour son entrée en lice. “C'est vrai que l'on n'a pas bien commencé la compétition. J'ai voulu tester mon équipe B pour le premier match et j'ai eu tort. Mais après, avec les joueurs plus expérimentés, on s'est bien repris”, a indiqué le coach pa'umotu, Rhino Richmond.



Takaroa devait confirmer cette embellie ce jeudi face à l'AS Metuaarii Futsal de Rurutu qui était également en course pour la première place du groupe avant cette rencontre. Les joueurs des Tuamotu ont pris le match par le bon bout en ouvrant le score à la 11e minute par Rainui Teriiteturuirai (1-0, 11e). Bien en place et précis sur leurs combinaisons, les Pa'umotu accentuaient leur avance en deuxième période après un doublé de Manukia Temahaga (21e et 24e, 3-0). Le dernier quart d'heure a ensuite été complètement dominé par les joueurs des Australes. Heimataiki Hikutini (27e, 3-1) relançait l'AS Metuaraarii avant que John Teauroa (34e, 3-2) ne vienne mettre un peu plus la pression sur Takaroa en fin de match. Mais à l'issue des 40 minutes de jeu, la formation des Tuamotu s'imposait et recollait par la même occasion à la tête du groupe.

Rimatara remporte le match des mal classés Si les équipes du Team Mato, de Mahitoa et de Takaroa jouent les premiers rôles dans cette poule B, dans le match des mal classés, l'AS Maraetere Futsal, de Rimatara, a pris le meilleur ce mercredi sur l'AS Faaaha Nui Futsal, de Taha'a. Une victoire aux tirs au but (1-0) pour les hommes du président du club, Gwenael Ioane. “L'objectif avant nos deux derniers matchs, c'était de sauver l'honneur en gagnant au moins une rencontre”, a indiqué le dirigeant des Australes. “On sait que l'on n'ira pas plus loin que la phase de groupe. C'est un peu décevant et frustrant pour nous, parce qu'on a manqué d'efficacité sur nos précédents matchs.”



Les joueurs de Rimatara et de Taha'a seront des spectateurs privilégiés dans la lutte pour les deux premières places dans ce groupe B.

Les résultats de la 3e journée au futsal Groupe A

Rapa-Hao : 5-1

Taha'a 2-Tubuai : 8-3

Arutua-Moorea : 1-1, Arutua l'emporte aux tirs au but 1-0

Rapa-Arutua : 7-2

Hiva Oa-Taha'a 2 : 4-2

Hao-Moorea : 6-2



Groupe B

Takaroa-Rurutu : 3-2

Rimatara-Taha'a 1 : 2-2, Rimatara l'emporte aux tirs au but 1-0

Fatu Hiva-Huahine : 4-3



Groupe C

Pirae 3-Pirae 1 : 3-3, Pirae 3 l'emporte aux tirs au but 1-0

Mahina-Papara : 3-1

Papeete 2-Punaauia 1 : Papeete 2 l'emporte par forfait

Papeete 2-Pirae 1 : 5-4

Mahina-Faa'a 2 : 10-3

Pirae 3-Punaauia 1 : Pirae 3 l'emporte par forfait



Groupe D

Pirae 2-Arue : 4-3

Punaauia 2-Pueu : 2-0

Faa'a 1-Papeete 1 : 5-3

Faa'a 1-Arue : 8-3

Pueu-Papeete 3 : 4-3

Papeete 1-Pirae 2 : 7-2

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 20 Juillet 2023 à 20:05 | Lu 292 fois