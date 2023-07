Festival des îles : Tapuhute fait chuter Faehiri chez les dames

Tahiti, le 20 juillet 2023 - Les Marquisiennes de l'AS Faehiri, de Fatu Hiva, ont concédé ce jeudi leur première défaite au tournoi féminin de foot à onze contre l'AS Tamarii Tapuhute de Moorea. Après une rencontre globalement maîtrisée, la formation de Haapiti l'a emporté aux tirs au but et s'est emparée de la tête du groupe. Cette défaite de Faehiri profite également à l'AS Saint-Étienne, de Ua Pou, qui remonte à la deuxième place de la poule.



C'était l'un des chocs attendus dans le tournoi féminin de foot à onze. D'un côté, le leader invaincu, l'AS Faehiri, de Fatu Hiva. Et de l'autre, l'AS Tamarii Tapuhute, de Moorea, qui n'a concédé qu'une seule défaite au cours des deux premières journées. Néanmoins, avant ce choc, l'équipe de Haapiti devait négocier, ce jeudi, un premier match face à une autre formation de Fatu Hiva, l'AS Mahitoa. Une première rencontre maîtrisée et remportée sur le score de 3-1 grâce notamment à un doublé de Terauvini Taurua, meilleure réalisatrice de la compétition chez les féminines.



Tapuhute domine mais manque d'efficacité



Les footballeuses de Moorea ont ensuite eu trois bonnes heures pour récupérer de leurs efforts et aborder le gros morceau de cette troisième journée, la redoutable équipe de l'AS Faehiri, emmenée par sa géniale joueuse, Christine Heipua Kohueinui. Si l'on s'attendait à une rencontre équilibrée, l'AS Tapuhute a déjoué ce scénario en monopolisant le ballon. Les joueuses de l'île Sœur ont affiché une belle maîtrise, notamment au cours des vingt premières minutes, mais elles ont cependant manqué de précision dans le dernier geste pour faire la différence. Les Marquisiennes, de leur côté, mis à part un exploit de Christine Heipua Kohueinui sur une belle série de dribbles en première période, n'ont jamais réellement pesé sur la rencontre.



Les deux équipes se sont finalement neutralisées au bout des 40 minutes de jeu, direction donc la séance de tirs au but. Des mauvais souvenirs pour l'AS Tapuhute qui avait concédé sa première défaite aux tirs au but lors de la première journée face à l'AS Saint-Étienne, de Ua Pou. Mais pour cette deuxième séance, la chance allait sourire aux joueuses de Haapiti qui l'emportaient après un arrêt de leur gardienne Papeiti Mataitai Dexter face à Christine Heipua Kohueinui. Un succès qui permet à la formation de Haapiti de s'emparer de la tête du groupe avant la dernière journée de la phase de poule, prévue ce vendredi.



Ce revers de Faehiri profite aussi à l'AS Saint-Étienne. Les verts de Ua Pou ont signé deux succès ce jeudi. Le premier contre l'AS Samine (4-2) de Uturoa et le second face à l'AS Mahitoa (1-0). Avec ses deux victoires, l'AS Saint-Étienne remonte à la deuxième place derrière l'AS Tapuhute.

Les résultats de la troisième journée de foot féminin AS Tamarii Tapuhute-AS Mahitoa : 3-1

AS Saint-Étienne-AS Samine : 4-2

AS Samine-AS Hoata Nui : 3-0

AS Saint-Étienne-AS Mahitoa : 1-0

AS Tamarii Tapuhute-AS Team Faehiri : 0-0, Tapuhute l'emporte aux tirs au but 1-0

AS Hoata Nui-AS Fauna Nui : 2-2, Hoata Nui l'emporte aux tirs au but 1-0

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 20 Juillet 2023 à 20:15 | Lu 285 fois