Festival des îles : Les équipes de Papeete, Rapa et Hiva Oa en demi-finale du futsal

Tahiti, le 21 juillet 2023 - Les quarts de finale du tournoi de futsal du Festival des îles ont livré leurs verdicts ce vendredi, à Fautaua. Deux équipes de Papeete, les Tamarii Skate Park et le Temauri Village, ont validé leurs tickets pour les demi-finales en battant respectivement le Futsal Mahina (3-1) et le Team Teroma (4-3 TAB). Le double tenant du titre, Rapa, s'est pour sa part largement imposé face aux Marquisiens de l'AS Mahitoa (10-2) et retrouvera l'AS Domina tombeur de Takaroa (4-3).



Les quarts de finale du tournoi de futsal du Festival des îles, joués ce vendredi à Fautaua, ont tenu toutes leurs promesses avec du suspens dans la majorité des rencontres. Seul le double tenant du titre, Rapa, n'a pas joué avec les nerfs de ses nombreux supporters.



Les joueurs des Australes, qui ont survolé le groupe A, ont une nouvelle fois livré une démonstration face aux Marquisiens de l'AS Mahitoa. Dès la 2e minute, Michel Maihuri ouvrait la marque pour la formation des Tuha'a Pae. Les buts se sont ensuite enchainés au cours de la première période terminée déjà sur le score de 4-0 en faveur de Rapa. Après la pause et le changement de terrain, Matana Tupana et ses partenaires ont continué à dérouler en marquant encore à six reprises. Le gardien de but, Maungaroa Angia, y est même allé de son petit but inscrit sur pénalty. L'AS Mahitoa sauvera l'honneur fin de match en marquant deux buts, mais à l'arrivée une victoire sans appel pour Rapa sur le score de 10-2.

L'AS Domina de Hiva Oa renverse Takaroa Et en demi-finale ce samedi, les joueurs des Australes retrouveront une autre équipe marquisienne, l'AS Domina de Hiva Oa qu'ils avaient déjà difficilement battu lors de la phase de groupe. Pour avoir droit à sa revanche face au favori, les joueurs de la Terre des hommes ont dû s'employer face à Takaroa, sorti premier du groupe B.



Les Pa'umotu ont pris la rencontre par le bon bout grâce à des buts de Manea Tave (5e et 11e) inscrits au cours du premier quart d'heure. Brandon Tehaamoana (7e) permettait à l'AS Domina de rester au contact au score avant la pause (2-1). Puis en début de seconde période le même Brandon Tehaamoana égalisait pour les siens (22e, 2-2). L'intenable Tehaamoana s'offrait ensuite un triplé pour donner l'avantage à l'AS Domina (28e, 3-2) avant que Teiva Napuahi (30e, 4-2) ne fasse le break pour les Marquisiens. Manea Tave redonnait espoir à Takaroa dans les dix dernières minutes sur belle frappe en pleine lucarne (33e, 4-3). Les Pa'umotu ont poussé en fin de match mais l'AS Domina tenait son résultat pour se qualifier pour le dernier carré.

Un choc 100% Papeete L'autre affiche des demi-finales opposeront deux équipes de Papeete. Le Temauri Village d'un côté qui est venu à bout du Team Teroma, de Faa'a. Les joueurs de la capitale ont pris le meilleur départ dans le match en menant 2-0 à l'issue de la première période grâce à des buts de Jean-François Tiaiho (5e) et de Teturu Lenoir (18e). La tendance s'est ensuite inversée en deuxième période. L'équipe de Faa'a recollait au score par Maeta Pueva (21e, 2-1) et Raimana Metuaaro (26e, 2-2). Les deux formations se sont ensuite neutralisées et se sont départagées au cours d'une séance de tirs aux buts. Une séance remportée 4-3 par le Temauri Village dans une ambiance de folie.



Le Temauri Village retrouvera donc en demi-finale, ce samedi, les Tamarii Skate Park. Ces derniers ont dominé de leurs côtés le Futsal Mahina, emmené notamment par l'ancien Tiki Toa Ariihau Teriitau. Mais comme leur camarade du Temauri Village, les Tamarii Skate Park ont bien débuté leur partie en marquant dès la 3e minute et un but de Raimana Roe (3e, 1-0). Ce dernier faisait le break pour l'équipe de Papeete en deuxième mi-temps (21e, 2-0). Raimana Tavaearii relançait le Futsal Mahina (24e, 2-1) mais Maui Opeta, à quatre minutes de la fin, assurait définitivement la qualification des Tamarii Skate Park victorieux sur le score de 3-1.



Les deux équipes de Papeete ouvriront le bal des demi-finales ce samedi à 10h à Fautaua.

Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 21 Juillet 2023 à 20:42 | Lu 386 fois