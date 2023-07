Festival des îles : La passe de trois pour Rapa au futsal

Tahiti, le 22 juillet 2023 – Le double tenant du titre au futsal, Rapa, a signé une troisième victoire consécutive au Festival des îles en venant à bout en finale, ce samedi, des Tamarii Skate Park de Papeete, sur le score de 2-0. Vincent Tinomoe et le capitaine, Matana Bea, sont les buteurs pour la formations des Australes.



Ils étaient attendus et ils sont répondu présents. Les joueurs de Rapa, doubles tenants du titre au futsal, ont conclu en beauté leur Festival des îles ont s'imposant, samedi, en finale face à une vaillante équipe des Tamarii Skate Park, du quartier de la Mission. Dans une salle de Fautaua chauffée à blanc et totalement acquise à sa cause, la formation des Australes s'est imposée sur le score de 2-0 confirmant sa suprématie sur le futsal polynésien.

Les Tamarii Skate Park résistent en première période Tout au long de cette 12e édition du Festival des îles, l'équipe des Tuha'a Pae a offert sur quasiment chacune de ses sorties de véritables récitals offensifs. Avant cette grande finale, Rapa avait en effet inscrit 52 buts en six rencontres.



Et contre une équipe de Papeete qui a défendu très bas, Matana Bea et ses partenaires des Australes ont eu le monopole du cuir et ont immédiatement asphyxié leurs adversaires. Néanmoins ce samedi pour leur denier match de la compétition les doubles tenants du titre ont connu pendant vingt minutes une panne d'efficacité devant le but. La faute à une équipe des Tamarii Skate Park vaillante et qui pouvait remercier aussi son gardien, Puarea Roe, auteur de belles parades sur les assauts des meilleurs buteurs de la compétition, Akareva Riaria et Vincent Tinomoe.



"On a eu des blessés dès le premier match et avec la fatigue du tournoi on ne pouvait pas aller chercher Rapa plus haut sur le terrain", a indiqué Tehei Tuhakamaru, coach des Tamarii Skate Park. "Et pour ce qui est de la défense c'est un travail collectif. Les joueurs ont bien bloqué les angles de tir des joueurs adverses et notre gardien a fait son boulot dans son but."



Mais à force de subir, le verrou de la Mission a fini par sauter. En deuxième période, sur une énième offensive, Vincent Tinomoe d'une grosse frappe du droit ouvrait le score pour Rapa (1-0, 24e). Première explosion de joie pour les nombreux fans de l'équipe des Australes dans les travées de Fautaua.

"On se prépare depuis des mois pour ce Festival" Les Tamarii Skate Park, éprouvés donc par la compétition, ne trouveront pas hélas les ressources nécessaires pour recoller au score malgré quelques tentatives sur la cage gardée par Maungaroa Angia. Les rouges de Rapa allaient en profiter pour faire le break dans les dix dernières minutes. Le capitaine Matana Bea, à la quarantaine flamboyante, s'offrait un rush en solitaire dans la défense de l'équipe de la Mission avant de tromper Puarea Roe d'une frappe croisée (2-0, 31e). Nouvelle explosion dans les travées de Fautaua.



Rapa n'avait plus qu'à gérer la fin de la rencontre et à profiter des derniers instants avant donc le coup de sifflet final synonyme, pour les joueurs des Australes, d'un troisième titre de suite au Festival des îles. "On savait que l'on devait défendre notre titre. Ça fait des mois que l'on se prépare pour ce Festival. Mais joueurs étaient prêts et ils l'ont démontré", a confié le coach de Rapa, Philippe Miquel.

