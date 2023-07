Festival des îles : L’AS Mira conserve son titre au foot

Tahiti, le 22 juillet 2023 - Vainqueur du tournoi de football lors de la précédente édition du Festival des îles en 2019, l’AS Mira s’est de nouveau imposé samedi dans le tournoi 2023 en battant (1-0) l’AS Tohie’a en finale. Les Marquisiens de l’AS Saint Etienne ont bousculé l’hégémonie de Moorea sur le tournoi en gagnant (0-0, 4-3 tab) le match pour la troisième place place au détriment de l’AS Tiare Hinano.



La domination de l’île Sœur s’est donc poursuivie sur le tournoi de football du Festival des îles. Les clubs de Moorea ont en effet remporté les cinq dernières éditions de l’événement, l’AS Mira comptant désormais trois succès dans le tournoi après ceux de 2016 et 2019. Ceci étant, leurs adversaires leur ont parfois posé des problèmes tout au long de la semaine lors de la phase de poule à l’image des Marquisiens de l’AS Saint Etienne, de Ua Pou, qui ont du vécu au Festival des îles car avant la mainmise de Moorea sur le tournoi, Saint Etienne avait remporté quatre éditions successives entre 2012 et 2015.



Une autre équipe marquisienne a tiré son épingle du jeu cette année, Faehiri s’étant tracé un parcours jusqu’en quart de finale. Samine qui avait bien démarré le tournoi avait aussi potentiellement les moyens de rejoindre les quarts mais s’est sabordé ensuite par manque de réalisme en attaque. Vini Vini et EDT étaient par contre présents dans le Top 8 au titre de la poule A qui offrait deux billets pour les quarts. L’écrémage des quarts de finale vendredi soir a fait le bonheur de Moorea qui a qualifié trois de ses clubs pour les demi-finales. Saint Etienne les accompagnait mais les Marquisiens ont éprouvé beaucoup de difficultés à se défaire (2-2, 2-1 tab) de VIni Vini qui a confirmé la qualité du football corpo de Tahiti même si EDT a explosé (6-1) contre Tiare Hinano.



La résilience de Mira



La première affiche des demi-finales samedi matin proposait une revanche de la finale de 2019 entre Mira et Saint Etienne. Les Marquisiens avaient toutefois déjà pris en partie leur revanche lors de la première journée de la phase de poule mardi en s’imposant 2-2, 6-5 tab contre Mira. Mais samedi après-midi, si Saint Etienne a été plutôt à son avantage en première période, Mira s’est montré plus réaliste en marquant par Teihoarii Tama (26è) puis en doublant la mise à la 35è minute par Mihirau Germain (2-0). L’autre demi-finale entre Tohie’a et Tiare Hinano a été stérile en but malgré des occasions, principalement pour Tohie’a. Aussi sa victoire aux tirs au but (6-5) apparaissait méritée. Lors du match pour les 3è et 4è place entre Saint Etienne et Tiare Hinano, place à une nouvelle séance de tirs aux buts et pourtant les joueurs de Moorea ont eu beaucoup d’occasions de plier de match. Ils devaient le regretter car ils s’inclinaient à l’issue de la séance (4-3).



La finale s’annonçait indécise entre Mira, 2è du dernier Championnat de Moorea, et Tohie’a 3è. Le début de match était équilibré mais c’est bien Mira qui trouvait l’ouverture. Son attaquant Freddy Tutavae frappait sur la transversale à la 10è minute, en revanche, Temuriavai Taaviri ne laissait pas passer l’occasion de donner l’avantage à Mira à la 18è minute (1-0).



Tohie’a allait dès lors prendre le jeu à son compte mais ne parviendra jamais à tromper la défense de Mira et la vigilance de son gardien Maraeura. Le parcours de Mira qui s’était déjà imposé aux tirs au but contre Tapuhute en quart de finale n’a pas été un long fleuve tranquille mais ses joueurs ont fait preuve de beaucoup de résilience tout au long du tournoi pour de nouveau inscrire leur nom au palmarès du Festival des îles.