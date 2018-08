Fernand Chaves se livre dans un ouvrage de 200 pages

Je voulais être prêtre et, je dois le reconnaître, tout se déroulait parfaitement pour que je le devienne dans un avenir relativement proche. Depuis plusieurs années je me préparais à ce grand jour qui me permettrait de me présenter à l’ordination, de prononcer mes vœux (…). Et puis... Et puis rien ne s’est vraiment passé comme prévu !

Celui qui a été baptisé The barefoot runner et qui s’est démarqué en courses de fond. Il reste en troisième place au classement polynésien des marathoniens avec son temps de course record de 2h40

son surnom lui vient d’un journaliste hawaiien. Fernand Chaves avait un problème aux pieds, à la voûte plantaire très exactement, il souffrait toujours terriblement dès le 20e kilomètre. Un jour, de rage, il a enlevé ses chaussures tout en restant dans la course. C’était à Hawaii. Pieds nus il s’est, je reprends ses mots, senti voler. Dès le lendemain les journaux parlaient de ce Tahitien aux pieds nus

peu banal

Quand ce projet d’écriture a démarré il y a quatre ans, que j’ai rencontré Fernand pour la première fois, j’ai tout de suite compris qu’il avait une vie extraordinaire

Fernand Chaves est né en 1944, dans le Tahiti d’avant le CEP. Il a souhaité être prêtre à l’issue de la 7e, ce qui correspond au CM2 d’aujourd’hui. Il a suivi une année au petit séminaire à la presqu’île avant de partir au grand séminaire en Nouvelle-Calédonie. Mais, après quatre années d’études sur la grande terre, il s’est aperçu qu’il n’était pas fait pour être prêtre

Il a retrouvé Tahiti en 1968, alors que le CEP s’était installé. Il a travaillé au Trésor Public et comme secrétaire général à la mairie d’Arue. Sa carrière professionnelle a duré 28 ans au total.

Il a d’abord couru en Polynésie. Il a dominé les courses locales. Et puis, un jour, comme un défi et pour prouver au territoire que les Polynésiens pouvaient se faire remarquer en course à pieds à l’international, il a passé les frontières

Il a été le premier à faire ça dans sa discipline

Pour ça je me suis plongé avec bonheur dans les documents historiques.

Un championnat pour les anciens qui se déroule dans le Pacifique

Il était inscrit en 800, 1 500 et 3 000 mètres