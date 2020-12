Fenua Compétences, future plateforme numérique de formation

Tahiti, le 10 décembre 2020 - Porté par le Fonds paritaire de gestion en partenariat avec France Compétences, le projet "Te Opere te Ite - Fenua Compétences" proposera des formations professionnelles à distance aux salariés des archipels. Cette plateforme numérique sera opérationnelle en début d'année prochaine.



Pour développer l’égalité d’accès à la formation sur tout le territoire de la Polynésie française, le Fonds paritaire de gestion (FPG), en partenariat avec France Compétences, va mettre en place en début d'année prochaine la première plateforme numérique de formation à distance dans divers domaines. Cette dernière est baptisée du nom de "Te Opere te Ite - Fenua Compétences".



Il s'agit d'innover en matière de formation analogique en offrant des possibilités de formation à distance, de manière à éviter la venue des salariés sur Tahiti et réduire les coûts. En effet, les frais générés par ces déplacements sont souvent un frein et entraînent un accès inégal à la formation. L’arrivée du câble dans les îles est une opportunité au développement du numérique comme instrument de décentralisation et de mise en réseau de la formation professionnelle.