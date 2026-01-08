

Femme tuée par la police de l'immigration à Minneapolis: l'ONU réclame "une enquête indépendante"

Genève, Suisse | AFP | mardi 13/01/2026 - Les Nations unies ont exigé mardi une enquête "rapide et indépendante" après qu'un agent de l'immigration a abattu une femme à Minneapolis il y a cinq jours, déclenchant une vague de manifestations aux États-Unis.



"En vertu des règles internationales en matière de droits de l'homme, l'usage intentionnel de la force létale n'est autorisé qu'en dernier recours contre une personne représentant une menace imminente pour la vie", a déclaré Jeremy Laurence, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, aux journalistes à Genève.



"Nous prenons note de l'enquête du FBI et insistons sur la nécessité d'une enquête rapide, indépendante et transparente sur la mort" de Renee Nicole Good, 37 ans, tuée par un agent de la police de l'immigration (ICE), a-t-il ajouté.



Sa mort a déclenché une vague de manifestations à travers le pays au cours du week-end, à Minneapolis et au-delà, New York, Los Angeles ou encore Boston.



Malgré un week-end de protestations nationales, le gouvernement américain a annoncé dimanche l'envoi de "centaines" d'agents fédéraux supplémentaires à Minneapolis.



"Nous exhortons toutes les autorités à prendre des mesures pour réduire les tensions et à s'abstenir de toute incitation à la violence", a dit M. Laurence.



La ville de Minneapolis et l'Etat du Minnesota ont annoncé lundi poursuivre en justice l'administration Trump contre les opérations d'envergure de la police fédérale de l'immigration menées depuis plusieurs semaines dans cette agglomération du nord des Etats-Unis.



Au cours d'une de ces opérations, Renee Good a été abattue au volant de sa voiture par un agent de l'ICE. Elle participait à une action pour gêner une opération des agents fédéraux, envoyés sur place en nombre (environ 2.000) au début de la semaine pour mener des séries d'arrestations.



Après la mort de Renee Good, Donald Trump a immédiatement défendu la thèse de la légitime défense du policier, une version fermement contestée en particulier par l'opposition locale démocrate, vidéos à l'appui.



L'Etat de l'Illinois, un autre Etat démocrate ciblé par l'offensive anti-immigration de Donald Trump, à Chicago notamment, a lancé lundi une procédure judiciaire similaire.

le Mercredi 14 Janvier 2026 à 05:52 | Lu 67 fois





