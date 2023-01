Félix Vilchez père et fils au piano

TAHITI, le 9 janvier 2023 - Rhapsodies des Amériques, 2e opus, est un concert qui sera donné par un duo de pianistes. Félix Vilchez junior et senior, seront accompagnés sur scène par plusieurs chanteurs pour raconter l’évolution de la musique hispano-américaine.



Tahiti concert démarre l’année 2023 avec un concert à deux pianos. Le duo Félix Vilchez junior et senior sera accompagné d’invités, des chanteuses et chanteurs dont Laëtitia Julian, lauréate du concours des Voix des outre-mer, Reva Juventin, une chanteuse bien connue pour ses interprétations de jazz, amoureuse des airs musicaux classiques ou encore Tehau Bryan, un jeune talent à la voix de ténor.



Pour l’occasion, Félix Vilchez junior a préparé un répertoire avec son père. Il présentera une gamme de compositions hispaniques du début du XXe siècle. Il s’agit d’une époque où les genres n’étaient pas encore définis sur le continent américain. L’influence européenne était encore très forte. La musique et les accents régionaux étaient très subtils. Les habaneras, tango, chorinhos, le latin tinge, un élément pianistique important du jazz avaient encore beaucoup en commun.



Nostalgie, humour et...



Le concert sera au format didactique. Comme pour Tahiti 1917, les pionniers oubliés ou encore Himene a Tau, les artistes s’attacheront à raconter l’histoire des compositions, de leur auteur, du contexte également dans lequel les titres sont nés. Des photos seront projetées pour illustrer les mots et les morceaux. Car, selon les pianistes, “la musique procure des émotions mais on peut, en plus, avoir envie d’apprendre”. Le public, selon eux, est friand d’anecdotes.



“ L’idée sera de faire découvrir les continents américains, du nord au sud ”, explique Félix Vilchez Junior “ de parler de musique brésilienne, mexicaine, argentine et d’aller chercher plus loin avec la musique européenne qui a influencé ces musiques américaines, par exemple l’opéra italien. Je ferai la connexion entre tout cela .” Les origines, les déplacements, les liens entre les mélodies sont aussi riches que les rythmes et les notes qui les composent.



Doctorant à l’université de Montréal, professeur de piano, pianiste, Félix Vilchez junior s’intéresse à la musique cubaine depuis des années. “Il y aura beaucoup de nostalgie mais aussi beaucoup d’humour car toutes les musiques sont très joyeuses et festives”, annonce-t-il.



Le premier opus de Rhapsodie des Amériques a eu lieu en avril 2021. Félix Vilchez Junior seul sur scène avait invité son père à le rejoindre. Cette fois, père et fils seront ensemble, chacun sur un piano. Une grande place sera faite aux voix. La partie chant lyrique sera importante pour “ donner la scène à des jeunes talents qui dorment ”. Dans le futur, Félix Vilchez Junior envisage de leur donner encore plus de place. Il a constaté un engouement certain de la part du public mais aussi des chanteurs pour le lyrique en Polynésie. En témoignent Te Tura Ma’ohi, le premier opéra joué et chanté en tahitien en 2021 ou encore le nombre d’inscrits au concours Voix des outre-mer.



…surprises



Certains titres pourraient surprendre le public. “ Car des chansons très connues aujourd’hui ont une longue histoire que peu de gens connaissent ”, indique Félix Vilchez sénior. Il cite par exemple La Paloma, reprise entre autres par Mireille Mathieu. En espagnol, cela signifie la colombe, et ce morceau a été écrit par le compositeur basque Sébastián Iradier vers 1863 après une visite à Cuba qui était alors une colonie espagnole. Qui sait, également, que l’une des figures du tango argentin du début du XXe siècle est un certain Carlos Gardel né à…. Toulouse ? Chanteur, compositeur, acteur, son œuvre et sa voix sont classées Mémoire du monde de l’Unesco depuis 2003. Deux ou trois titres de cette figure seront repris le 20 janvier au Petit théâtre. Ceux-là et d’autres à découvrir le Jour J.



Pratique



Le 20 janvier au Petit théâtre de la Maison de la culture.

À 19h30.

Durée : environ 1h30.

Tarif : 3 900 Fcfp.

En vente

