"Faux jeton" contre "menteuse": Le Pen et Bellamy s'écharpent sur la Nouvelle-Calédonie

Paris, France | AFP | mercredi 22/05/2024 - François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains pour les européennes? "Un faux jeton!", a lancé mercredi Marine Le Pen. "Elle ment, elle perd ses nerfs", lui a répondu l'intéressé quelques heures plus tard par plateaux télévisés interposés, sur fond de conflit en Nouvelle-Calédonie.



Droite et extrême droite s'écharpent depuis que le RN a critiqué la méthode et le calendrier du gouvernement quant au "dégel" du corps électoral - que ses députés ont pourtant voté la semaine dernière - et proposé un nouveau référendum dans l'archipel ultramarin "dans 40 ans".



"Le RN promet maintenant un nouveau vote: il faut donc tuer des gendarmes pour obtenir votre soutien?", avait lancé M. Bellamy à l'endroit des lepénistes dans un message publié vendredi sur X. "Outrance", "indigne", "injurieux", "mensonges les plus ignobles", lui avait répondu dans la foulée Jordan Bardella.



"François-Xavier Bellamy est un faux jeton: c'est sa famille politique qui a signé (en 1998, ndlr) les accords de Nouméa dans lequel ils vendaient la décolonisation aux Kanaks", a enfoncé mercredi Marine Le Pen sur CNews-Europe 1.



"C'est eux qui ont gelé le corps électoral, empêchant les gens de voter s'ils n'étaient pas arrivés avant 1998, alors que ce monsieur ne vienne pas nous parler de souveraineté et surtout pas de responsabilité dans ce dossier: ce sont des hypocrites", a-t-elle poursuivi.



"Marine Le Pen ment. Je crois qu'elle perd ses nerfs aujourd'hui, parce que tout le monde voit que son reniement sur la question de la Nouvelle-Calédonie donne le signal d'une incohérence absolue et extrêmement dangereuse", lui a répondu quelques heures plus tard la tête de liste LR sur la même chaîne de télévision, "lorsque les accords de Nouméa ont été signés (en 1998), j'avais douze ans".



"Ça ne manque pas de piquant de voir Marine Le Pen me reprocher l'histoire de la famille politique que j'ai rejoint il y a cinq ans, quand elle a passé des années avec beaucoup d'énergie à expliquer qu'elle n'était pas comptable de l'histoire de sa propre famille politique", a-t-il encore lancé.



Et, à propos du vote favorable des députés RN quant au dégel du corps électoral, François-Xavier Bellamy s'est encore étonné que "Marine Le Pen me reproche des choses qui ont été faites il y a 30 ans, mais elle n'est pas capable d'assumer sa position d'il y a trois jours".

le Jeudi 23 Mai 2024 à 05:24 | Lu 164 fois