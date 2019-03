Fauura Bouteau, chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui

Fauura Bouteau est née le 24 avril 1942, à Tautira. Elle a grandi au Fenua Aihere, entre scolarité à l’école du village, coprah, cueillette du café et pêche. " Vous avez ensuite travaillé à l’hôtel Faratea, où vous vous occupiez des sorties au motu du Fenua Aihere, organisées par Tutaha Salmon, pour les nombreux invités qu’il accueillait régulièrement à

Taiarapu", a rappelé Edouard Fritch. En 1962, elle rencontre Gérard, l'épouse quelques mois plus tard et le suit en métropole. Ensemble, ils ont trois enfants : Marc, Nathalie et Nicole, qui est aujourd’hui ministre du Tourisme et du Travail.



"En 1973, vous revenez en Polynésie et vous vous lancez d’abord dans l’horticulture. Puis, dans les années 80, vous allez faire de votre passion pour la création de colliers et de bijoux un véritable métier. Les bijoux que vous créez sont à votre image : volontaires, originaux et traditionnels à la fois. Ils ont un style unique qui les caractérise", a souligné le président du Pays.



Fauura Bouteau est aussi membre actif de la Chambre de Commerce d’Industrie, des Services et des Métiers. " Vous avez formé, tant à Tahiti que dans les îles, de nombreux jeunes et de nombreuses femmes dans ce secteur d’activité de la création de bijoux en nacre et coquillages, et ce notamment avec deux associations que vous présidez depuis de nombreuses années, qui valorisent et promeuvent l’artisanat et la bijouterie d’art polynésiens", a mis en avant le président du Pays.