

Fausse alerte à Fare Ute après une intervention pour une fuite de gaz

Tahiti, le 26 août 2026 - Une suspicion de fuite de gaz a provoqué une intervention des secours ce mercredi vers 11 heures sur la zone portuaire de Fare Ute à hauteur de Sopadep.



Plusieurs patrouilles de police nationale et de police municipale se sont rendues sur place. La rue a été temporairement évacuée et coupée à la circulation, le temps de procéder aux vérifications.



Les pompiers et les équipes de Gaz de Tahiti ont effectué des contrôles de l'air et inspecté le secteur.



Une demi-heure après le signalement, les vérifications étaient terminées et l'ensemble des rues concernées a été rouvert à la circulation. Aucune anomalie n'a finalement été constatée, ni aucune fuite. La source du potentiel problème n'a pas été divulguée.

Pour rappel, la semaine dernière, une fuite de gaz avait été localisée dans un snack du Vaima à Papeete.



Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 26 Août 2026 à 13:25 | Lu 622 fois



