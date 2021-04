Fare 2021, pour mettre de la lumière dans ses projets

Les éditions Créaprint publient le dernier numéro de leur guide de l'habitat, Fare 2021. Construire, rénover, décorer… Entre conseils pratiques et magazine déco, cette 33e édition est un condensé de conseils pour améliorer son habitat ou se lancer dans un projet immobilier. Comme chaque année le dernier opus de ce guide de l'habitat détaille les tendances, explore les solutions techniques et présente des matériaux. Il décortique aussi les aides auxquelles on peut prétendre pour son projet immobilier et suggère des professionnels à qui s'adresser.L'édition 2021 se développe sur 246 pages et autour de six rubriques : Tendances ; Pièce par pièce ; Dehors ; Construire/rénover ; Expertises ; Démarches ; formalités. Cette année Fare s'intéresse particulièrement à des solutions durables et écologique. Un guide pratique des économies d’énergie est également inclus dans cette édition avec de nombreux gestes à appliquer au quotidien.Fare 2021 est en kiosque depuis quelques jours au prix de 750 Fcfp. A noter qu'il est disponible gratuitement auprès de ses annonceurs et en ligne sur le site de Créaprint.