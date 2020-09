Fantastique, histoire et vie scolaire : France Télé présente ses nouvelles séries

Paris, France | AFP | mercredi 16/09/2020 - Une série sur la vie du général de Gaulle, une adaptation de la bande dessinée "Bug" d'Enki Bilal et le grand retour de séries se déroulant en milieu scolaire: France télévisions a présenté mercredi ses nouveautés pour la saison à venir.



Le groupe va accélérer dans la fiction historique cette saison, a souligné Anne Holmes, directrice de la fiction de France Télévisions, dans une présentation vidéo diffusée mercredi dans le cadre du festival de fiction de La Rochelle. Il se déroule exceptionnellement à Paris cette année, crise sanitaire oblige.



"De Gaulle, l'éclat et le secret" (sur France 3) s'attachera à montrer "comment les trajectoires personnelle et politique de Charles de Gaulle sont en réalité indissociables".



Sur la 3 aussi, les téléspectateurs découvriront "Les aventures du jeune Voltaire", sur la jeunesse du philosophe des Lumières, et "Diane de Poitiers", réalisée par Josée Dayan avec Isabelle Adjani.



Sans oublier les coproductions internationales "Leonardo" sur la vie du peintre, avec Aidan Turner ("Poldark") et Freddie Highmore ("The good doctor"), prévu pour une diffusion en 2021, ainsi que "Qui a tué Lady Di?".



France 2 dégainera aussi plusieurs séries situées en milieu scolaire: "30 vies" suivra un professeur d'histoire-géo qui s'immerge dans la vie de ses élèves pour ne pas faire face au décès de sa femme, "La faute à Rousseau" avec un prof de philo hors du commun très apprécié de ses élèves (adapté de la série espagnole "Merli") et "Retour à Jules-Ferry", où un remplaçant assiste au suicide d'un enseignant et réalise qu'il pourrait être impliqué dans le drame.



Autre tendance, les adaptations littéraires ou de BD, comme celle de la série d'Enki Bilal "Bug" prévue pour 2021 sur France 2, celle de "Brigade des cauchemars", BD de Franck Thilliez, ou "La jeune fille et la nuit" d'après le roman de l'auteur à succès Guillaume Musso.



"Germinal", avec une esthétique inspirée de "Peaky Blinders", veut à donner un coup de jeune au roman de Zola grâce à l'écriture de Julien Lilti ("Hippocrate") et à la réalisation de David Hourrègue ("Skam").



Il faudra attendre un peu pour la grosse coproduction internationale "le Tour du monde en 80 jours", avec David Tennant ("Doctor Who"), vendue dans le monde entier selon France Télé, le tournage ayant été interrompu à cause du Covid et ne reprenant que dans un mois.