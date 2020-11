Famille : des experts offrent leurs conseils du 15 au 22 novembre

La start-up polynésienne FamilyPsy propose un grand événement gratuit du 15 au 21 novembre nommé "Une semaine pour ma famille". Il s'agit de 16 conférences en ligne gratuites animées par 16 experts francophones (France, Québec, Belgique, Luxembourg, Nouvelle-Calédonie, Polynésie).Ils vous donneront "leurs clefs et leurs pistes pour relever les défis de la famille d’aujourd’hui et leur conception du bonheur en couple et en famille. Au programme : éducation, couple, écrans, sexualité, stress, communication, intelligence émotionnelle, psychologie positive… et bien d’autres sujets !"Les conférences seront gratuites, interactives et accessibles en replay pendant 48 heures. Inscrivez-vous sur familypsy.academy, la page Facebook FamilyPsy ou sur [email protected]