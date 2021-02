Fakarava continue son grand nettoyage

Fakarava, le 9 février 2021 - Bien que l'île soit l’un des atolls les plus touristiques des Tuamotu, reconnu notamment pour ses plongées fantastiques et préservé grâce à son titre de réserve de biosphère reconnu par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, ses plages paradisiaques héritent souvent de déchets en tout genre.



Le comité du tourisme de Fakarava, subventionné par la Société de transport d'énergie électrique (TEP) et la Direction de l’Environnement (Diren), mène plusieurs fois par an des actions de ramassage de déchets divers sur les plages de l'île, allant des plus classiques comme les sacs en plastique aux plus insolites comme les bonbonnes de gaz. "Nous nous occupons en premier lieu de nettoyer les sites les plus touristiques, comme Teahatea par exemple" précise Tuaana Amaru, membre du comité du tourisme. En effet, les zones de Rotoava (le village), Teahatea (le lagon bleu) et Tetamanu (les sables roses) sont les plus visitées par les touristes. Et les acteurs du tourisme mettent un point d’honneur à ce que leur expérience des lieux soit la plus agréable possible. La TEP et la Diren facilitent le collectage, le transport vers Tahiti, le traitement et le recyclage éventuel des matières récupérées lors de ces actions. Ainsi, en novembre 2020, 17 m3 de déchets ont été récoltés en deux jours. Et lors de la dernière opération la semaine dernière, ce sont pas moins de 10 m3 de déchets qui ont été ramassés en une seule journée.