Facebook retire sa demande de permis de construire pour un câble sous-marin relié à Hong Kong

San Francisco, Etats-Unis | AFP | jeudi 10/03/2021 - Facebook a décidé d'interrompre ses démarches pour la construction d'un câble sous-marin transpacifique qui aurait dû relier la Californie et Hong Kong, à cause des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.



"En raison des inquiétudes actuelles de la part du gouvernement américain sur les liens de communication directs entre les Etats-Unis et Hong Kong, nous avons décidé de retirer notre dossier de la FCC", l'agence fédérale des communications, a indiqué un porte-parole du groupe à l'AFP.



"Nous espérons travailler avec les parties concernées pour reconfigurer le système de façon à répondre aux craintes du gouvernement américain", a-t-il ajouté.



Le géant des réseaux sociaux et plusieurs entreprises de télécommunications ont déposé leur première demande de permis de construire en 2018, pour relier deux sites en Californie à Hong Kong et Taïwan.



Il devait faciliter les communications grâce à des fibres optiques capables de transporter des gros volumes de données avec des temps de latence très faibles.



Mais Washington fait de la résistance, à cause des risques potentiels perçus pour la sécurité nationale vis-à-vis de la Chine, qui a renforcé son contrôle sur ce territoire.



En juin dernier, le ministère américain de la Justice a recommandé qu'un câble sous-marin transpacifique proposé par Google et Facebook contourne Hong Kong.



Le câble, baptisé Pacific Light Cable Network, devait initialement relier les Etats-Unis, Taïwan, Hong Kong et les Philippines.



La station hongkongaise "exposerait les Etats-Unis à des interceptions des communications" par Pékin, avait déclaré le ministère.



La FCC a donné sa permission à Google en avril 2020 pour opérer le tronçon entre l'Amérique du Nord et Taïwan.